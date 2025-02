Larreta apuntó contra Mauricio y Jorge Macri en su primera reaparición pública: "El PRO perdió su identidad"

“Yo estaba convencido. Si dos años antes vos preguntabas quién iba a ser presidente de la Argentina, ¡¿quién iba a ser?! Todos decían que iba a ser yo", recordó y consideró: “Yo no pude manejar el tema de ser el ganador muy temprano", en referencia a sus dos mandatos previos como jefe de Gobierno porteño.

De todos modos, Larreta aseguró que está satisfecho por la forma en la que viene atravesando este proceso que considera de aprendizaje: “Estoy orgulloso de mí, contento porque logré un sano equilibrio entre no decir que fue todo culpa mía ni pensar que perdí porque se da un contexto mundial en el que todos estos fanáticos de derecha ganan. Si tomo ese segundo camino, no aprendo nada”.

La relación entre Larreta y Mauricio Macri

Consultado por el distanciamiento con Mauricio Macri, contó una anécdota de su relación con el expresidente: “Yo me acuerdo de que él se enojó muchísimo una vez que le dije, ‘me dicen que te estás pareciendo mucho a tu padre’. Y yo le dije, ‘me dicen’ porque yo no lo conocí a su padre, pero un par de personas me dijeron que no lo dejaba crecer. Uy, se enojó muchísimo".

Respecto a si Macri fue quien impidió que él llegara a ser presidente, marco: "Si uno quiere ser presidente o liderar, es responsabilidad de uno. Yo no vengo acá a echarle la culpa a Mauricio. En todo caso, es culpa mía que no supe manejar la relación con Mauricio (...) Esa ambigüedad del querer que te quieran todos. Los americanos lo llaman el famoso catch all, que es agarro a todos. Y no existe eso".

"Así como dije que estoy contento con mi equilibrio y el análisis de lo que pasó, estoy contento porque estoy en proceso de desobsesionarme con la presidencia. Mi vida era presidencia o muerte, presidencia o nada. Y hoy mantengo mi vocación pública", señaló.

Críticas a la gestión de Jorge Macri en la Ciudad

Larreta también realizó críticas a Jorge Macri y se detuvo a hablar de la gestión de su sucesor en la ciudad: “Encuentro que la Ciudad no está bien. Encuentro lo que encontramos todos. A veces hay que decir que el rey está desnudo. Y el rey está desnudo", enumeró.

"La gente me dice que está sucia la Ciudad, el tema de la limpieza, que no hay cambios, no hay obras significativas, que llaman y no les contestan, que no les resuelven los problemas, que este tema del escape de los presos de la comisaría a la gente le da miedo. No dije nada nuevo. Es lo que todos sienten”, aseguró.

"El PRO perdió la identidad"

“Me da mucha lástima. Pro fue un partido, incluso con todo el poder, en Nación, provincia de Buenos Aires y yo en la Ciudad, jamás atacábamos al que pensaba diferente, nunca agredíamos a nadie, respetábamos una oposición que en algún momento se veía virulenta, periodistas que criticaban y no había este tipo de ataques. No entiendo por qué cambiamos. En realidad muchos se fueron de esos valores y eso es lo que ha generado la pérdida de identidad”, apuntó Larreta contra quienes ahora están alineados a las decisiones de la administración mileísta.

Y siguió: “El otro día, en una misma semana, salió un comunicado de Pro diciendo hay que investigar a fondo qué pasó con el criptogate [el escándalo de $LIBRA]. Dos días después, todos votan en contra de armar una comisión de investigación. Todo eso genera confusión, una pérdida de definición. Pero después te dicen que no les dan pelota. Mauricio salió el fin de semana a decir que [desde el Gobierno] no les dan pelota”.

“Uno puede ser constructivo en la oposición, pero nosotros nos votaron para ser oposición, e insisto, constructiva, apoyando lo que está bien. Una cosa es apoyar lo que está bien, otra cosa es, con los ojos cerrados, cheque en blanco, que es lo que siento que pasó. Y además con contradicciones, porque dicen una cosa y hacen otra. Todo eso ha diluido la identidad de Pro, y es lo que a mí me preocupa", remarcó Larreta.

Y cuestiono: "A mí me preguntan ¿vos te vas de Pro? No. Los que se fueron, fueron ellos. Pro son valores. Y los valores hoy no coinciden con lo que está apoyando el Gobierno”, sentenció.

Elogios a la estabilidad económica lograda por Milei

Por otro lado, el exjefe de Gobierno elogió los resultados del Gobierno nacional y su política económica, pero también puso reparos sobre otras cuestiones de su gestión.

“Hay que reconocer lo que está bien. La estabilidad económica está bien, que lo podíamos haber hecho con bisturí en vez de con motosierra, pero no desmerece haber bajado la inflación. Pero no estoy de acuerdo con estas peleas culturales, no estoy de acuerdo que un presidente venga a imponer cuál es la cultura que tiene que tener nuestra sociedad. No estoy de acuerdo con la agresión, no creo en que sea bueno insultar, con este tema de que dijo de los homosexuales, la Argentina había avanzado un montón en términos de derechos, es un retroceso, no estoy de acuerdo con la destrucción de lo público, no hay país del mundo que funcione así”, enumeró.

Y agregó: “Estructuralmente, no estoy de acuerdo con este Gobierno más allá de la estabilidad, que está bien. Lo que dijo ayer que Ucrania no sufrió una invasión, no estoy de acuerdo con el rumbo, la Argentina necesita un camino de desarrollo”.

Al ser consultado sobre si ve una intención autoritaria por parte del mandatario, Larreta dijo: “Definitivamente es un punto a mirar. No es justo que yo diga que ha habido decisiones autoritarias, no las ha habido, hay que ser justos. Pero la simpatía con [Donald] Trump la veo y me pone los pelos de punta, que hable bien de [Víctor] Orbán también".

"Le tengo mucha fe a los argentinos, defendemos la democracia como nadie, permitieron que un señor que no tenía un partido sea presidente. Veo a la democracia muy sólida”, completó.