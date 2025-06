El dilema de Rocío Marengo para elegir el nombre de su bebé: "Me los bochan a todos"

Y en diálogo con PrimiciasYa, Marengo expresó: "Estamos todos estallados de felicidad. Juro que nos sorprendió a todos la noticia. Nos llenó de energía y estamos como en un sueño. Nos costó tanto y lo buscamos tanto... Fue un tratamiento tan largo que ya todos los cercanos estábamos en el día a día, vieron el pasito a pasito y no pude esperar tanto para contarlo. Lo vivimos muy unidos e intensamente".

Luego reveló: "Con respecto a los nombres tengo una listita, pero me los bochan a todos. Mis sobrinos me gastan y dicen que le harán bullying y no aceptan algún nombre. Además yo soy de Boca y Eduardo de River asi que ahí hay otro dilema. Pero estamos felices y quiero todo lo mejor para mi bebé, le quiero comprar de todo, las últimas novedades y quiero dedicarme de lleno a eso".

"Estamos disfrutando mucho. Y también está la grieta para aquellos que quieren que sea nena y otros varón. Pero están felices y todos sabían lo que yo deseaba ser mamá", cerró Marengo sobre este momento único en su vida.

Cuándo nacerá el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Según indicó el líder de LAM, Ángel de Brito, el bebé nacería el 15 de enero del 2026. “Todavía no saben el sexo. Rocío está con muchas náuseas y vómitos. Bebé Fort-Marengo en camino”, señaló.

Lo único que presenta dudas es el rol de Eduardo en el embarazo ya que, hace tres años atrás, Marengo aseguró que quería ser madre soltera aún estando en pareja con el hermano de Ricardo Fort.

De igual modo, en la madrugada de este lunes, Rocío compartió una foto junto a su novio y, con la ecografía en la mano, aseguró que ambos lo vienen buscando desde hace tiempo y con mucho amor.

“¡Se nos agranda la familia! Bebit@, te buscamos mucho. Estamos tan, pero tan felices. Ya te amamos", expresó en las primeras líneas de su publicación en Instagram.

La modelo agradeció a “todos los que fueron parte de este camino largo y muy difícil”, pero con final feliz. “Todo valió la pena. Todo pasó porque tenía que pasar. Pollito tenés una familia enorme que estalla de felicidad”, aseguró.

“Te vimos en la ecografía y ya se te ve movediz@ y simpátic@. Las ganas de verte y estar con vos abrazadita... ¡Bebit@, te esperamos con mucho amor!“, cerró el posteo con emoción.