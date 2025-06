Flor Jazmín Peña publicó una foto con Nico Occhiato en Ibiza y un picante detalle hizo estallar las redes

image.png

Pero mientras la pareja se mostraba unida y feliz, los usuarios de Instagram no pudieron evitar detenerse en un detalle en el short de Occhiato que quedó expuesto en una de las fotos del álbum. Los comentarios no tardaron en llegar con tono de humor y doble sentido.

“Flor, preguntale a la Occhiato, ¿a cuánto el maple?”, “¿Quién no hizo zoom? No mientan”, “Flor, no le cuidaste los huev… a Nico. Los amo”, “Dicen que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta”, “Like si fichaste el bulto antes que el carrete” y “Che, no sabía que en España se había habilitado el porte de armas”, fueron solo algunas de las reacciones que se multiplicaron en los comentarios, entre risas y emojis.

La furia de Nico Occhiato contra un famoso que quiso levantarse a Flor Jazmín Peña: "Falta de respeto"

Flor Jazmín Peña sorprendió a todos en Nadie Dice Nada (Luzu TV) al contar una anécdota que involucraba al influencer Santi Maratea y que provocó la furiosa reacción de su pareja, Nico Occhiato. La bailarina relató una situación hipotética que se volvió incómodamente real en la mesa del programa.

Todo comenzó cuando los conductores debatían sobre vínculos de pareja y posibles situaciones incómodas. Fue entonces cuando Flor tomó la palabra y expuso una historia que, en principio, sonaba real: “Ayer me llegó un WhatsApp de una persona con la que nos conocemos, nos hemos cruzado, buena onda pero nunca hemos hablado por WhatsApp. Y le dije a él, ‘¿sabés que me escribió Santi Maratea? Pero ni idea de por qué’. A la noche nos juntamos a cenar, estábamos terminando de comer. ¿Y sabés qué me preguntó? Qué onda nuestro vínculo porque le gustaría salir a tomar una cerveza”.

La revelación generó una inmediata reacción de Occhiato, quien explotó al aire: “¡Me empiezo a calentar con el progresismo! Y digo: ‘¿a dónde carajo llevo la deconstrucción? Ahora los palermitanos y deconstruidos andan en esta de preguntar cómo es tu vínculo’”. Elevando el tono, agregó: “¡Que me pregunte a mí cómo carajo es el vínculo! ¡Es una falta de respeto!”.

Flor aclaró que Nico se enojó realmente y hasta pensó en escribirle un mensaje a Maratea. “Él nunca se bajó hasta que le tuve que aclarar. Estaba a punto de mandarle un mensaje”, explicó entre risas.

Finalmente, Occhiato admitió que la historia era falsa y parte de una broma interna de la pareja. Para sumar más humor, el propio Santi Maratea salió al aire por teléfono y opinó: “No lo hubiera hecho, pero si yo quisiese meterme en la relación de ustedes dos, no me parece mal preguntar. Igual te preguntaría a vos primero en vez de a ella”, le dijo a Occhiato. Y concluyó: “Estamos en la misma vereda”.