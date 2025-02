La dura respuesta del gobierno de la Ciudad al lanzamiento de Rodríguez Larreta: "Inentendible"

Y continuó: “Como vocera quiero decir que estamos muy ocupados y preocupados en resolver los problemas de todos los días, que son siempre muchos, en pensar una ciudad y planificarla; que no estamos para discutir con el señor Larreta”.

En ese contexto, volvió a cuestionar al exjefe porteño. “Hay demasiadas incógnitas y habría que preguntarle a él por qué lo hace en este momento, por qué ahora, para qué y cuál es el objetivo. Para nosotros y para muchos de los porteños esto es una sorpresa, es un poco inentendible”, aseguró.

“Gobernamos la Ciudad, Jorge ganó con mucho apoyo, sabemos de los desafíos que tenemos y los enfrentamos todos los días, desde la seguridad, el ordenamiento urbano, el desarrollo económico y la educación. Eso es lo que nos concentra el 99,9% del tiempo, el resto son discusiones de políticos que no nos preocupan demasiado”, aseveró. En tanto, aseguró que la discusión electoral por las candidaturas iba a ser “dentro de algunas semanas” y no ahora.

“Evidentemente algo le pasó a Larreta y lo tiene que explicar. Tiene que contar qué hizo en su gestión con los manteros, los piquetes, que les explique a los padres por qué los niños durante la pandemia no pudieron ir a la escuela”, apuntó Alonso.

Horacio Rodríguez Larreta anunció que será candidato en la Ciudad en las elecciones 2025

La respuesta de la Ciudad llega luego de que el lunes Larreta confirmara que será candidato para las elecciones legislativas de este año -sin especificar si a la Legislatura porteña o el Congreso nacional- con críticas a la gestión de Macri en el distrito.

En una extensa carta en redes sociales, la que tituló “Vuelvo”, el exjefe de Gobierno escribió: “Una y otra vez [los vecinos] me confirman aquello que todos percibimos: la Ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo”.

Además, cuestionó al expresidente [y primo del actual jefe de Gobierno] Mauricio Macri por la identidad de Pro, partido que Larreta también fundó: “Lamentablemente, Pro ha perdido su identidad. El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos. El día que perdés tu identidad lo perdiste todo”.