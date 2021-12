Este impuesto establece, en relación a la valuación total del patrimonio para cada período fiscal, un monto mínimo a partir del cual se aplicará el impuesto. Si la valuación total de los bienes supera ese monto, la personas deberán inscribirse en el impuesto y presentar una declaración jurada. Luego, se tomará una alícuota al monto de la valuación del patrimonio que exceda el mínimo aplicable.

Bienes Personales: las modificaciones que planteará el oficialismo

Sobre el impuesto sobre los Bienes Personales, el oficialismo propone tres puntos principales:

Subir el mínimo no imponible de 2 a 6 millones de pesos. Además, pretende elevar la alícuota de 1,25% a 1,50% a los patrimonios que superen los $ 100 millones, anticiparon las fuentes.

Actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del Mínimo No Imponible vigente para el conjunto de los bienes (no para el mínimo especial para casa habitación) y para los tramos de la escala de alícuotas.

(IPC) del Mínimo No Imponible vigente para el conjunto de los bienes (no para el mínimo especial para casa habitación) y para los tramos de la escala de alícuotas. Impacto fiscal. El informe del oficialismo indica que impactará de la siguiente manera en la recaudación adicional/PBI: Aumento alícuota al 1,5% representará una suba del 0,04% en la recaudación nacional, mientras que la actualización del Mínimo No Imponible significará una reducción de recaudación del 0,04% del Presupuesto 2022.

¿Qué hará la oposición con el impuesto a los Bienes Personales?

Pese a que el oficialismo insiste con los cambios en el gravamen, la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) no respalda las modificaciones. A24.com dialogó con dos legisladores de ese espacio quienes coincidieron en afirmar que no apoyarán las variaciones que proponen desde el Frente de Todos.

"Cualquier cambio a esa sanción hace que el proyecto vuelva al Senado y el riesgo es que oficialismo no lo trate allí antes del 31/12 que era la intención que tenían. Por eso, hicimos esta moción durante la sesión de la semana pasada", explicó Silvia Lospennato, Secretaria Parlamentaria del Interbloque JxC.

En este sentido, el diputado nacional Martín Tetaz sostuvo: "La diferencia es desde ellos (el Frente de Todos), que generan un proyecto que cambia lo que ya viene con media sanción del Senado. Ahora no quieren ajustar el mínimo no imponible de la casa propia, es decir, que la gente empieza a pagar Bienes Personales por cualquier vivienda que valga más de 90 mil dólares. Lo otro es que aumentan los impuestos para los que tienen más de 100 millones de pesos de patrimonio".

Martín Tetaz.jpg Martín Tetaz manifestó que las modificaciones a Bienes Personales son insuficiente, pero se necesita aprobarlo antes de fin de año.

"El proyecto es insuficiente y hay que mejorarlo sin ninguna duda. El mínimo no imponible es ridículamente bajo igual. Para un impuesto que supuestamente era un impuesto a la riqueza, no tiene ningún sentido. Además, las bases impositivas de los impuestos patrimoniales hay que devolvérselas a las provincias. No corresponde que la Nación las esté usando", completó el economista en diálogo con este medio.