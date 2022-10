Las confesiones de Mauricio Macri: por qué no se postuló en 2011, qué pasará con JxC y cómo será el próximo gobierno

En este sentido, reflexionó que durante su gobierno "cada vez que amagamos con un cambio profundo, nos comimos 14 toneladas de piedras".

Mauricio Macri sobre JxC y el oficialismo

Varios son los dirigentes de JxC que expresaron su deseo de suceder a Alberto Fernández. En este orden, Macri reiteró que cree en la competencia y que "en Juntos por el Cambio va a haber competencia”.

cupula del PRO - Bullrich-Macri- Larreta- FOTO TIEMPO ARGENTINO.jpg Macri habló sobre la competencia dentro de JxC respecto a quién será el candidato de la coalición.

No evitó hablar del fracaso de las elecciones en 2019 y señaló que “perdimos porque no supimos manejar las expectativas”.

Sin embargo, puso de relieve su gestión y arremetió contra el Frente de Todos por "destruir todo lo que construimos nosotros y no construyó nada de lo que no llegamos a hacer”.

La confesión de Mauricio Macri

El expresidente contó un dato sobre su carrera política hasta llegar a ser Presidente. "Siempre me rodeé de gente independiente que sabe decirme la palabra mágica: NO. En el 2011 mi mesa de conducción me dijo que no podía ser candidato y tenía razón", confesó.

"Aprendí que la agresión que uno recibe por ser un hombre público, es por el padecimiento del otro", concluyó.