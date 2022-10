Así fue como el político mostró su pesar por aquellas personas que toman la decisión de no vivir más en la Argentina: "Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas acá, mientras en otros países los esperan con empleo, estudio, vivienda, crédito y un futuro. Por eso no los cuestiono, entiendo sus razones", resaltó.