Las pericias de la Fiscalía no encontraron proyectil ni orificio de salida en la camioneta de Urtubey

Ramos Ossorio explicó que se trabaja para establecer “las circunstancias que tienen que ver con la naturaleza del hecho”, es decir, si se trató efectivamente de un ataque y, en tal caso, con qué elemento se habría producido.

Según indicó, el vehículo fue sometido a pericias y levantamiento de indicios con la intervención del Gabinete de Criminalística del CIF y del Gabinete de Balística, cuyos profesionales también se constituyeron en el domicilio del candidato para realizar las tareas correspondientes.

El fiscal remarcó que aún se esperan los resultados definitivos de las pericias balísticas. “No descartamos ninguna alternativa hasta tener certeza del tipo de incidente que estamos investigando”, aclaró.

También explicó que “dependiendo del calibre y de la envergadura, una bala deja una impronta específica, distinta a la de una piedra u otro objeto contundente”. Por ese motivo, el análisis pericial es clave para determinar si el impacto fue causado por un proyectil.

Ramos Ossorio subrayó que la causa se investiga “con la forma en que fue denunciada”, es decir, como un presunto ataque con arma de fuego, pero insistió en que se trabaja sobre todas las hipótesis hasta contar con conclusiones firmes.