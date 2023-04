Las primeras reacciones políticas a la baja de Alberto Fernández a una reelección presidencial

Parte del oficialismo respaldó al presidente Alberto Fernández

anibal-fernandez-alberto-fernandez.jpg Aníbal Fernández respaldó una vez más la presidencia de Alberto Fernández (Foto: Telam).

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, expresó: "Lo hablé con Alberto, sé lo que piensa. El mandato tuvo complicaciones severas, tuvo que sentarse con el FMI, más la pandemia, la guerra, la sequía que impacta en los precios, en las reservas y la moneda".

El funcionario, en diálogo con Futurock, agregó: "Alberto siente que tiene que ser Presidente en tiempo completo hasta el 10 de diciembre. No se puede bajar de lo que nunca subió. Que yo diga que era el mejor candidato y no lo cambio, no significa que él diga que va a ser candidato".

Y finalizó: "Lo que hace es preparar todo lo que significa terminar el año con el esfuerzo de tiempo completo y la democratización del peronismo que es indispensable para estos tiempos".

agustin-rossi-alberto.png Agustín Rossi respaldó a Alberto Fernández en Twitter (Foto: Twitter Agustín Rossi)

Para el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, "así entienden y hacen política quienes saben que los lugares se ocupan por y para el Pueblo".

"Primero la Patria, después el Movimiento y por último los hombres", publicó Rossi en su cuenta de Twitter donde agregó: "Orgulloso de militar en el FdT y de ser JGM del Gobierno del Presidente @alferdez".

En tanto, el canciller Santiago Cafiero destacó la "responsabilidad histórica y compromiso con la unidad del peronismo" de Alberto Fernández que "pone primero a la Patria y promueve una nueva lógica de época".

"El liderazgo del futuro debe definirse en las urnas para consolidar un rumbo que involucre en cada paso la voluntad de nuestro pueblo", subrayó.

Santiago Cafiero por baja de Alberto Fernández.jpg

"Primero la Patria", expresó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, al repostear el mensaje de poco más de 7 minutos titulado "Mi decisión", con el que el mandatario comunicó su decisión en su cuenta oficial de Twitter.

Por último, el ministro del Interior, Wado de Pedro, aseguró esta mañana desde Santiago del Estero que el anuncio del Presidente Alberto Fernández "es un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo" y también "para darle vitalidad y el orden necesario para volver a soñar".

El titular de la cartera de Interior se expresó en el marco de una conferencia de prensa en la sede del PJ santiagueño.

Con críticas, repercusiones de la baja de Alberto Fernández en el arco opositor

En contra partida, Alfredo Cornejo, presidente del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, sostuvo: "La declinación de Alberto Fernández es síntoma del absoluto fracaso que fue su gobierno. Muy pronto, los argentinos tendremos un nuevo gobierno, que reconstruya la esperanza tras el desastre que están dejando".

"Un Presidente acorralado por la realidad y por el partido que preside decidió no buscar la reelección. La noticia no mueve el amperímetro porque nadie en todo el país creyó por un segundo que Alberto Fernández tenía una mínima oportunidad electoral. Su gobierno está en un tobogán", afirmó el diputado nacional de la UCR Mario Negri.

A su vez, la diputada nacional del PRO Graciela Ocaña indicó que no hay "nadie sorprendido por la decisión del Presidente", ya que consideró que "hoy se hizo efectivo lo obvio".

"Qué casualidad la crisis del dólar, la reunión con Sergio Massa y que se baje Alberto Fernández... ¿El ordenamiento del FdT a costa del hambre de los argentinos?", se preguntó la dirigente opositora.

Del-caño-y-bregman Bregman y Del Caño cargaron contra Alberto Fernández (Foto: archivo).

Desde el Frente de Izquierda, el diputado nacional Nicolás del Caño aseguró que "Alberto Fernández se baja de su candidatura, pero no podrá borrar el desastre que significó su gobierno para las mayorías trabajadoras".

"Con el Frente de Todos perdieron los de abajo y ganaron los mismos de siempre. Ajustaron al pueblo y reconocieron la estafa de la deuda", se quejó.

Su compañera de bancada Myriam Bregman señaló que el mandatario "renuncia a su eventual candidatura después de gobernar cuatro años con un frente que hizo más ricos a los ricos y más pobres a los que trabajan".