Leandro Santoro con Novaresio en A24: "El principal problema de CABA es el abandono"

No obstante, el candidato señaló que "en lo personal" mantiene una "buena relación" con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien definió como "un tipo correcto". "Las veces que hablé con él ha sido cálido, afectuoso", destacó aunque volvió a reiterar que la "sensación generalizada es que la ciudad está abandonada".

"El deterioro de la gestión del PRO llegó a que por ejemplo el problema de la inseguridad se diera en todos los barrios de la Ciudad. Se quejan los de Palermo, que es uno de los barrios con más dificultades, y se quejan los de (Villa) Soldati", ejemplificó y agregó otro ejemplo: "El tema de la basura también, Recoleta estallada toda sucia pero también estallado Caballito".

Para Santoro, la gestión de la Ciudad "hizo que todo el país se ponga a mirar qué está pasando acá" y analizó que a eso se le suma la "discusión sobre el liderazgo de la derecha que están disputando tanto Mauricio como Milei, que le agrega un plus".

Sobre el PRO, consideró que "perdieron el impulso, perdieron la creatividad" que los caracterizaba en sus inicios por haber preferido ser "anti" peronistas o kirchneristas.

Sobre las próximas elecciones, opinó que "es raro porque se fue resignificando, al principio era una elección a legisladores más". "Jorge desdobla la elección porque sabe que Mauricio no iba a ser candidato, se enredaron ellos en una situación interna y se terminó provocando una crisis política", valoró.

"Al PRO se le desarmó la coalición de Gobierno, se fue (Horacio Rodríguez) Larreta, se fue la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Confianza Pública, se le fueron los aliados", analizó.

Su propia definición

Consultado sobre su definición en el campo político, Santoro aclaró: "Yo siempre me definí como alfonsinista pero sí integro una coalición donde está el peronismo adentro pero quiero construir una coalición más amplia, con peronistas y con no peronistas, sino no se gana la Ciudad".

Y elogió que "finalmente fue lo que hizo Macri cuando pudo conquistar esta Ciudad" al ser elegido jefe de Gobierno porteño en 2007.

Milei como lo "diferente a todo"

Al ser consultado sobre la figura del presidente, Santoro planteó que "es otra cosa diferente a todo". "Lo veo más parecido a Donald Trump, incluso con menos consistencia y más irresponsable", profundizó.

"Veo un fanático, una persona desmesurada que es capaz de agredir a cualquiera para ganar centralidad política", señaló y destacó que tiene "vocación autoritaria muy fuerte". Al respecto, agregó: "Cuando quiere imponer una discusión de la manera que la quiere imponer, cuando agrede a los demás, cuando nombra a jueces de la Corte por decreto, cuando quiere hacer un acuerdo con el FMI sin que pase por el Parlamento. Eso es una novedad".

Ficha Limpia

El actual diputado nacional no acompañó la votación de Ficha Limpia, consultado por Novaresio por esa decisión, afirmó que se trata de un proyecto de ley que es "inconstitucional". "No corresponde. Tiene que tener un fallo firme. Nosotros teníamos un dictamen propio, incluir también otros delitos como abuso sexual", rechazó.

"Daba la sensación que esa ley tenía nombre y apellido, y está mal. Las leyes no pueden tener nombre y apellido", manifestó en referencia a la causa Vialidad en la que está condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.