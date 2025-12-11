En vivo Radio La Red
Política
oposicion
Reforma laboral
Congreso

Legisladores de la oposición reclaman que la reforma laboral debe ingresar por Diputados y no por el Senado

Legisladores de Provincias Unidas y Convicción Federal cuestionaron el ingreso del proyecto al Senado y advirtieron que la iniciativa incorpora modificaciones en IVA, Ganancias y cargas contributivas, lo que según la Constitución obliga a que el trámite se inicie en la Cámara baja.

Legisladores de la oposición reclamaron este jueves que el proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno al Senado sea tratado primero en la Cámara de Diputados, al argumentar que incluye cambios impositivos que, por Constitución, deben tener origen en la Cámara baja.

El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó una nota formal dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para pedir que el proyecto de Modernización Laboral sea retirado del Senado y “presentado donde corresponde”. En redes sociales, el santafesino afirmó: “Mal arranque: La reforma laboral debe ir a Diputados”, y sostuvo que su ingreso en la Cámara alta responde al “capricho” de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por “capitalizar” la eventual aprobación.

Paulón argumentó que la iniciativa “incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA”, lo que obliga a que su tratamiento comience en Diputados. Es que de acuerdo a la Constitución Nacional, cualquier cambio en materia tributaria debe iniciar su trámite por la Cámara baja

En la misma dirección se expresó la senadora de Convicción Federal, Carolina Moisés, quien también reclamó que el trámite legislativo se inicie en la Cámara baja. La jujeña remarcó que el proyecto "incluye cambios impositivos en IVA y Ganancias" y "derogaciones de leyes tributarias". Y agregó que "eso viola la Constitución".

Por eso, reclamo que "el proyecto de Reforma Laboral no puede entrar por el Senado" y fundamentó con el el artículo 52 de la Carta Magna: "Las leyes impositivas deben iniciar en la Cámara de Diputados".

"No es opinión. No es interpretación. Pretender que el Senado trate este proyecto es saltearse la Constitución Nacional, vulnerar el sistema bicameral y abrir la vía judicial en el procedimiento y tomar competencias que no les corresponden", rechazó y cruzó al oficialismo: "Si el trámite nace torcido, la ley nace muerta. Si el proyecto tiene impuestos, el Senado no puede abrir el debate".

