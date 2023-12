Ley ómnibus: los riesgos del nuevo sistema electoral que propuso Milei y por qué puede perjudicar a La Libertad Avanza

¿Cómo se asignan las bancas? Gana el que sale primero. Es a todo o nada. El que saca un voto más se lleva todo. El que sale segundo no se lleva nada.

Eso puede tener dos efectos adversos según cómo se reestructura el sistema.

Opción 1: que aumente el “sesgo mayoritario” del sistema y elimine a las minorías en el Congreso.

Hoy en una provincia chica (Jujuy por ejemplo), si se votan dos diputados y quedan 51% a 49%, se terminan llevando uno cada uno. Al cambiar el sistema, se podría dividir entre Jujuy Norte y Jujuy Sur. Suponiendo que queden en cada subdistrito con el mismo porcentaje (51 a 49), el partido mayoritario se queda con las dos bancas.

Un ejemplo más concreto: Milei nunca hubiera sido diputado con este sistema que propone, porque el PRO se habría quedado en 2021 con todos los diputados en juego (menos uno del sur de la Ciudad, donde ganó el peronismo). Tampoco habría más diputados de izquierda, ni de ningún otro partido chico.

Opción 2. Favorece a los cuentapropistas de la política si logran hacer pie en un territorio.

En lugar de ganar partidos políticos, empiezan a ganar conglomerados distritales. Pero después hay que sacar leyes en el Congreso y el presidente tiene que negociar con mil espacios atomizados. Ese diputado que entró para representar a un barrio, ¿qué incentivo tiene para votar una medida antipática?

Este esquema de representación funciona en Reino Unido y Estados Unidos. Por ejemplo en EE.UU, no hay partidos nuevos: todo es demócrata o republicano, y nunca hay minorías representadas en el Congreso. No hay representación de minorías.

Otras dudas del nuevo proyecto

Al margen de esto, termina con la paridad de género. No hay más un varón y una mujer intercalados porque se elige uno por circunscripción. La mayoría de diputados van a ser varones, que mayoritariamente encabezan las listas.

No queda claro qué pasa si el diputado titular renuncia y el suplente no puede asumir (si se muere, por ejemplo). ¿Cómo se reemplaza? No se aclara.

Además, el Poder Ejecutivo decide como son los distritos. Por ejemplo, Milei podría dividir una localidad del conurbano para dividir al peronismo e intentar ganar un diputado más. La oposición no tiene voz ni voto en la decisión de cómo se reparten las circunscripciones.

Esto en la ciencia política se llama Gerrymandering. Es dividir una circunscripción con criterio 100% político electoral. La oposición va a poder oponerse en la Justicia Electoral, pero no queda del todo claro cómo se dirime ese conflicto.

Por otro lado, el proyecto dice que la Cámara de Diputados va a sortear a qué circunscripciones les corresponde la primera renovación parcial. Ese artículo deja entrever que cada ciudadano va a votar cada 4 años y no cada 2, dependiendo de dónde viva.

Además, se cambia la cantidad de diputados, eliminando el piso de bancas. Por ejemplo Tierra del Fuego se quedaría con un solo diputado, según analizó el politólogo Andy Tow. También se quedan casi sin diputados La Pampa, La Rioja, Catamarca, Santa Cruz…

El proyecto ómnibus de Milei modifica la base de representación de Diputados, pasando de 161 mil a 180 mil (o fracción no menor a 90 mil) por banca, eliminando el adicional de 3 y el mínimo de 5 por distrito. Con los datos del censo 2022 proyectamos las nuevas bancas por distrito pic.twitter.com/YhbdZ5Pmmb — Andy Tow (@andy_tow) December 27, 2023

Por último, así planteada esta reforma favorece al peronismo. Salvo en esta última elección, en general el PJ gana (aunque sea por un voto) en la mayor parte de los distritos del país. Al eliminar las minorías, se genera una hegemonía total en el Congreso del partido ganador.

Por ejemplo, en la elección 2019 el peronismo se habría quedado con casi todo el país y hubiera sacado sin problemas todas las reformas judiciales que quería Cristina. Incluso podría haber reformado la Constitución.

No solo es grave esta reforma y desvirtúa un sistema que funciona (nadie cuestionó nunca la legitimidad de las elecciones en la Argentina) sino que además perjudica al espacio de Milei que está en construcción y le va a complicar su propio armado político. Hoy Milei no tiene un candidato competitivo para poner en cada una de las 256 circunscripciones que va a haber en el país.

En la Libertad Avanza más de uno se está quejando por esta reforma. Creen que va a dificultar la consolidación de su proyecto político y que pontencialmente pone en riesgo la gobernabilidad que Milei podría adquirir si gana en las legislativas de 2025.