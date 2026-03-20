$LIBRA: el fiscal Taiano rompió el silencio y rechazó las acusaciones de encubrimiento

El punto más controvertido gira en torno al momento en que se incorporó el peritaje al expediente. Críticos señalan que Taiano recibió informes preliminares desde noviembre de 2025 y el documento final en enero de 2026, pero recién lo subió al sistema en febrero. Además, el 6 de marzo, la abogada y comunicadora Natalia Volosín publicó en su portal La Justa extractos del análisis forense, incluyendo el borrador de acuerdo mencionado, mensajes, llamadas recuperadas y otros elementos sensibles.

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Taiano insistió en que el informe completo ya estaba disponible en el expediente antes de esa publicación y atribuyó la difusión pública a una filtración externa, no a una acción deliberada de su oficina. En relación con la citación inicial a Volosín como testigo, luego cancelada, el fiscal negó que se tratara de intimidación y argumentó que era parte de las medidas habituales para esclarecer el origen de la información.

Mientras tanto, la tensión en torno al caso no cede. Diputados que integraron la comisión investigadora parlamentaria, como Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y otros, anunciaron que presentarán una denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público por presunto "entorpecimiento" de la investigación y posible "encubrimiento".

También impulsan el apartamiento de Taiano de la causa y exigen explicaciones formales al presidente Milei, a Karina Milei y a otros funcionarios mencionados en las comunicaciones recuperadas.

La defensa de Novelli, por su parte, evalúa cuestionar la validez del peritaje, al alegar posibles irregularidades en la extracción de datos privados.

El escándalo estalló en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei publicó un tuit promocionando el token $LIBRA, creado por la firma estadounidense Kelsier Ventures. Desde entonces, la causa sigue abierta y sin resolución definitiva. Miles de inversores reportaron pérdidas significativas tras el colapso del precio del token, mientras la Justicia investiga posibles delitos como insider trading, fraude y uso indebido de la investidura presidencial.

Por ahora, la causa permanece en el Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con Taiano al frente de la instrucción delegada.