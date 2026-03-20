$LIBRA: el fiscal Taiano rompió el silencio y rechazó las acusaciones de encubrimiento
El fiscal defendió su actuación en la causa por la presunta criptoestafa y negó haber ocultado pruebas, en medio de cuestionamientos por demoras y filtraciones de información sensible.
$LIBRA: el fiscal Taiano rompió el silencio y rechazó las acusaciones de encubrimiento
El fiscal a cargo de la investigación del caso $LIBRA, Eduardo Taiano, salió por primera vez al cruce de las fuertes críticas que recibió en las últimas semanas por presuntas demoras en el manejo de pruebas clave y por la filtración de información sensible extraída del celular del empresario y operador financiero argentino Mauricio Novelli, conocido por su vínculo estrecho con Javier Milei desde al menos 2021.
En un comunicado difundido en las últimas horas, el representante del Ministerio Público Fiscal defendió su actuación y rechazó las acusaciones de entorpecimiento o encubrimiento que lanzaron querellantes, diputados opositores y algunos medios. “La investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad”, enfatizó Taiano, quien recordó que fue él quien ordenó los allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, así como el análisis posterior por parte de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal).
El funcionario cuestionó directamente las imputaciones de ocultamiento: “¿Cómo se puede pensar que yo oculté pruebas si fui yo quien secuestró los teléfonos y ordenó su peritaje? Todo queda registrado en el expediente”.
Según explicó, en investigaciones delegadas no existe una obligación estricta de cargar inmediatamente cada informe al sistema Lex 100 ni de cumplir plazos rígidos para ello; las partes pueden solicitar copias directamente.
El punto más controvertido gira en torno al momento en que se incorporó el peritaje al expediente. Críticos señalan que Taiano recibió informes preliminares desde noviembre de 2025 y el documento final en enero de 2026, pero recién lo subió al sistema en febrero. Además, el 6 de marzo, la abogada y comunicadora Natalia Volosín publicó en su portal La Justa extractos del análisis forense, incluyendo el borrador de acuerdo mencionado, mensajes, llamadas recuperadas y otros elementos sensibles.
Taiano insistió en que el informe completo ya estaba disponible en el expediente antes de esa publicación y atribuyó la difusión pública a una filtración externa, no a una acción deliberada de su oficina. En relación con la citación inicial a Volosín como testigo, luego cancelada, el fiscal negó que se tratara de intimidación y argumentó que era parte de las medidas habituales para esclarecer el origen de la información.
Mientras tanto, la tensión en torno al caso no cede. Diputados que integraron la comisión investigadora parlamentaria, como Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y otros, anunciaron que presentarán una denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público por presunto "entorpecimiento" de la investigación y posible "encubrimiento".
También impulsan el apartamiento de Taiano de la causa y exigen explicaciones formales al presidente Milei, a Karina Milei y a otros funcionarios mencionados en las comunicaciones recuperadas.
La defensa de Novelli, por su parte, evalúa cuestionar la validez del peritaje, al alegar posibles irregularidades en la extracción de datos privados.
El escándalo estalló en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei publicó un tuit promocionando el token $LIBRA, creado por la firma estadounidense Kelsier Ventures. Desde entonces, la causa sigue abierta y sin resolución definitiva. Miles de inversores reportaron pérdidas significativas tras el colapso del precio del token, mientras la Justicia investiga posibles delitos como insider trading, fraude y uso indebido de la investidura presidencial.
Por ahora, la causa permanece en el Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con Taiano al frente de la instrucción delegada.