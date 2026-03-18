Causa Libra: el peritaje al celular de Novelli reveló presuntos pagos a Milei

Javier Milei: Hola Mauricio, ¿cómo estás?

Karina Milei: Voy a cerrar todo. Buenos, yo me voy. Chau Mauricio.

Mauricio Novelli: Chau, nos vemos Kari.

Vas a dejar de verte ahora (le dice a Javier Milei) porque estás desde el celu pero fijate si estás bien, la ubicación, ¿estás bien ahí?

Javier Milei: "¿Ahí cómo me ves, vos?

Mauricio Novelli: Perfecto súper centrado.

Los audios y mensajes de Novelli

Luego Jove compartió audios y mensajes que Novelli compartió con su secretaria, Sara, y su hermana, Pía Novelli, con quien hablaba de presuntos pagos a los hermanos Milei.

En junio de 2023, habría ordenado "separar los 2.000 dólares para la secretaria de Milei", en referencia, según Jove, a Karina Milei, a quien la tenía agendada como "Kari rrpp Milei".

Ya en la presidencia, en marzo de 2024, Novelli habla de "juntar los 4.000 dólares para Karina". Según planteó Jove, se trataría de pagos que Novelli habría hecho al presidente y la secretaria general de la Presidencia, por la promoción y la participación de las clases que ofrecía la empresa de Novelli.

Las búsquedas en el celular

Además, en fechas anteriores al día donde Milei compartió los datos de Libra en su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025, el resultado del peritaje ubica búsquedas de bienes de lujo y de inmuebles en el celular de Novelli.

Novelli habría buscado entre el 29 y 30 de enero de 2025 lotes en barrios cerrados, uno ubicado en San Isidro por un valor de USD 1.200.000. También buscó un departamento de más de USD 500.000 y relojes Rolex.

A la par, consultó por una camioneta una BMW X6 y habló de la modalidad de pago en "cash, obviamente".

El 31 de enero de 2025 también preguntó por una camioneta Toyota SW4, de la que pidió: "Yo quiero blindarlo completo. Que no me pase nada".

El periodista Gabriel Ziblat agregó que en esas fechas "podría haber habido un pago de Hayven Davies (impulsor de Libra) a Novelli de por lo menos USD 1.500.0000".