Lilia Lemoine cruzó a Lourdes Arrieta: "Es una desequilibrada mental"

Todo comenzó cuando Mayoraz, Beltrán Benedit y el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, cruzaron a Arrieta por haber presentado una denuncia para que se investigue la visita a represores en el penal de Ezeiza.

Arrieta siempre dijo que fue allí “engañada” por los diputados Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro, que nunca habían aclarado que se entrevistaron con represores como Alfredo Astiz.

Además, ayer en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta volvió a apuntar contra Martín Menem. Dijo que el presidente de la Cámara de Diputados estaba al tanto de la visita a Ezeiza y que necesariamente debía haber autorizado el traslado grupal de los diputados.

Arrieta empezó a discutir a los gritos con Mayoraz y Bornoroni. Justamente a raíz de esos gritos ingresaron desde afuera el abogado de Arrieta y el padre de Rocío Bonacci (José Bonacci), la otra diputada apuntada por despegarse de la visita a Ezeiza.

los-diputados-lourdes-arrieta-y-nicolas-mayoraz-protagonizaron-una-tensa-discusion-foto-x-lulumicart-nicolasmayoraz-U5RAEOUNKFENHDEIJT2IGWS3OA.avif Los diputados Lourdes Arrieta y Nicolás Mayoraz protagonizaron una tensa discusión. (Foto: X @lulumicart / @NicolasMayoraz).

Lilia Lemoine expresó sus dudas sobre Arrieta

Además, ingresó personal de seguridad y le recomendó a Arrieta que esperara en otro lado. Los gritos se escucharon en los alrededores del Salón Blanco de la planta baja. La diputada se dirigió luego al destacamento policial de la Cámara de Diputados.

Sobre estos hechos, Lilia Lemoine expresó de manera contundente ante la prensa: “Su abogado, no casualmente, es el mismo que armó la causa de Milman, del atentado contra Cristina, justamente es el mismo que se está aprovechando de una chica que no tiene bien los patitos en fila”.

En cuanto fue consultada por sí Arrieta se queda en el bloque de la Libertad Avanza, la diputada contestó que “no tenía idea de qué va a hacer” y cuestionó su comportamiento. “¿A vos te parece que denunciar a un colega falsamente está bien? ¿Alguna vez vieron una cosa así en la Cámara? Es una barbaridad”, agregó Lemoine.

Por último, la legisladora se dirigió directamente a su compañera y le exigió: “Que no mienta. Yo no había escuchado, no lo puedo creer todavía”.