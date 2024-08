Lilia Lemoine apuntó contra el aumento universitario: "No se pueden subir los salarios docentes"

Después de una semana en donde hubo protesta de personal docente y no docente en las universidades nacionales, la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, justificó este viernes el ajuste. "No es que se desfinanció la educación. La educación sigue financiada, lo que pasa es que no se pueden aumentar los salarios docentes", intentó explicar.