Lilia Lemoine, por la quita de subsidios: "La gente está dispuesta a pagar un boleto de..."

Y, luego, planteó que “la gente está dispuesta a pagar un boleto de $250” porque “en el interior del país está a $300, en Buenos Aires a $60, pero un caramelo sale $70”.

Respecto al alza en las tarifas de los servicios básicos, Lemoine indicó que “va a haber una renegociación de los contratos con las empresas y que estas pueden aumentar los precios para sincerarlos".

No obstante, la legisladora expuso que "al haber un shock, si todo sube muy de golpe, hay que darle facilidades de pago al usuario".

Lilia Lemoine defendió los anuncios de Luis "Toto" Caputo

luis-toto-caputojpg.webp La diputada Lemoine defendió las medidas económicas de Luis "Toto" Caputo (Foto: archivo).

En referencia a los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo, Lemoine reconoció que "se van a licuar los salarios fijos".

Y añadió: "Eso no es nuevo. Lo dijimos y la gente lo votó. Esto era un tren que venía a toda velocidad y había que tomar medidas de shock para frenarlo e impedir un colapso mayor”.

“Ya se anunció que va a haber un 1% diario de inflación, esto no es responsabilidad nuestra. Hay que ver, no se terminaron de presentar todas las medidas y hay algunas que acomodan otras. Luis Caputo fue claro y conciso, pero no podía explayarse una por una. Sincerar el valor del dólar va a ayudar a que haya señal de precios, por ejemplo. En la economía hay que mirar todo lo relativo, no mañana”, completó.

Lemoine comparó la actual situación económica con la pandemia

Por último, Lemoine aseguró que entiende “la preocupación de la gente que tiene un negocio y tiene que pagarle a sus empleados, porque la campaña del miedo fue muy efectiva y le dijeron que no van a poder pagar el pasaje de colectivo ni comer".

"Yo quiero decirle a la gente que recuerden que, durante el 2020, no podías viajar ni aunque tuvieras plata. No podías salir, si estabas enfermo no podíamos buscar un médico, estuvimos un año encerrados y nos destruyeron sin necesidad, por torpeza política”, concluyó la funcionaria que, a su entender, “estamos peor que en la época del Rodrigazo”.