"Los presos son de Nación": el Gobierno porteño denunció que hubo negligencia o complicidad en la fuga de Caballito

En tanto, remarcó: “Estuvimos trabajando en investigar el acontecimiento. Y quiero dejar en claro que, hasta que se demuestra lo contrario, no hay fuga. Hay negligencia. Alguien les permite que salga. El personal de la comisaría cometió graves negligencias, graves errores. En los próximos días se va a dilucidar toda esta cuestión. Por ahora, el Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires se pone adelante de la investigación. Así como la mayoría de los efectivos de la Policía trabajar de buena manera... Cuando hay alguien que así no lo hace, incurre en graves negligencias. En el caso de comprobarse la complicidad, un fiscal decidirá como proceder”.

Asimismo, el funcionario dejó en claro que el “tema de los presos” no es responsabilidad de la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. “Es algo que heredamos de la gestión anterior. Y ahora estamos en proceso de resolverlo”, sostuvo. “Yo sé que en estos momentos no alcanza pero... El año pasado tuvimos un 35% más de detenidos. No tenemos dónde ponerlos. Hasta tanto no esté terminada la cárcel de Marcos Paz”, insistió Wolff.

Para finalizar dejó un mensaje al Gobierno nacional: “Estos son presos que no tienen que estar en la Ciudad porque no son de Ciudad. A las fuerzas políticas que chicanean, los presos verdaderamente son de Nación y estamos trabajando con ellos para hacer avanzar”.