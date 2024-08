Lourdes Arrieta mostró los chats que revelan cómo se organizó la visita a los represores presos en Ezeiza

“Como dijo el presidente, Javier Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces”, comenzó Arrieta.

La iniciativa de Ravasi, según Arrieta, apuntaba a presentar un texto de ley para beneficiar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de 1976.

“Me agrega el propio Ravasi el 23 de febrero y me da la bienvenida. Entré porque en ese grupo, ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”, aseguró Arrieta.

Posteriormente, la legisladora indicó que se sumó al grupo Santiago Santurio, a quien le aclararon que era un "chat reservado", luego Gerardo Huesen y también la diputada Emilia Orozco. Todos se sumaron a la comida previa a la visita a los represores.

En este contexto, indicó que Benedit solicitó los DNI's de quienes ingresarían al penal y que el Dr. Enrique sumó un documento denominado "Causas escandalosas", a lo que la legisladora Lilia Lemoine reaccionó con un pulgar arriba "demostrando que estaba al tanto de todo lo que ocurría en ese grupo"

"Luego de la reunión con Ravasi, envía una minuta de la misma donde da instrucciones concretas para lo operativo y agrega: 'El beneficio de este plazo razonable no sería solo para los militares, también para muchos legisladores, políticos, empresarios, etc., que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades non sanctas...", añadió.

Luego, relata que el 11 de marzo se informa en dicho grupo que el diputado Benedit habló con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para quienes deseen sumarse al día siguiente de la reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz.

Sin embargo, la legisladora buscó correr a Javier Milei del escándalo, poco después que el Presidente asegurara durante una entrevista que no es su agenda el tema de los represores, en medio de la tensión con Victoria Villarruel.

"Quiero poner todo el material a disposición de los periodistas que quieran investigar el suceso; como ya lo hice y seguiré haciendo en la Justicia. Además, seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder", concluye Arrieta.

La diputada, que con su hilo de X reavivó el escándalo, realizó una presentación a la Justicia solicitado se investiguen los posibles delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, conspiración y malversación de fondos públicos. Sin embargo, el fiscal Sergio Mola fue categórico a la hora de rechazar la presentación.

Arrieta detalló: "Benedit propone dividir tareas y accionar en distintos frentes, y propone enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de CABA".

La diputada reveló que, luego de la comida el 20 de marzo, se conformó un segundo grupo de WhatsApp, presuntamente creado por la abogada Laura Olea, bajo el nombre "Proyecto decreto", en el cual aseguró que se encontraban "varios diputados de LLA".

“Seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder”, concluyó.

El mensaje de Martín Menem en medio la interna de LLA en Diputados

Tras la revelación de las capturas de chats detrás de la visita a represores, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se expresó en medio de la interna oficialista.

“Hay que apoyar al Ejecutivo y no afectarnos entre nosotros”, dijo en declaraciones a Radio Mitre. “Lo único que tenemos que hacer es apoyar todos los proyectos del Poder Ejecutivo y no afectarnos entre nosotros, hay que ser leales y agradecidos al presidente Javier Milei”.

Sobre el futuro de Arrieta, aseguró: “No creo que nos quite votos. No creo que diputados que fueron electos gracias y exclusivamente al voto que puso la gente para el presidente Milei, que fueron electos por eso, no creo que tengan la debilidad de no apoyar al presidente que los puso ahí. Sería inadmisible. No creo que se pierdan los votos”.