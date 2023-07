Luego de tres meses, vuelve a sesionar el Senado: el objetivo del oficialismo y la resistencia de JxC

Senado: la discusión por el pliego de la jueza Figueroa

ana maria figueroa.jpg El Senado discutirá la aprobación del pliego de la magistrada Ana María Figueroa.

La aprobación del pliego de la magistrada Ana María Figueroa, que se encuentra cerca de cumplir los 75 años (la edad tope para jubilarse), para seguir en la Cámara Federal de Casación Penal, es resistida por Juntos por el Cambio a raíz de declaraciones de fines del año pasado en las que ella había denunciado un "ensañamiento judicial" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Su pliego no tiene ninguna impugnación, pero desde Juntos por el Cambio advierten que Figueroa tiene un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura por demorarse en resolver un planteo para que se deje sin efecto un sobreseimiento contra la ex presidenta y que la causa Los Sauces/Hotesur se reabra y vaya a juicio oral.

El 31 de mayo pasado, cuando la comisión de Acuerdos del Senado avaló su pliego y el de otros 47 candidatos a cubrir cargos judiciales, Figueroa aclaró que no tiene "ningún feedback con el Poder Ejecutivo" ni con el Instituto Patria, por lo que no estaba condicionada en absoluta para dictar su fallo.

Aquel día también ratificó sus dichos sobre el "ensañamiento" contra Cristina Kirchner al recordar que la vicepresidenta fue citada a ocho indagatorias en una sola jornada, en una fecha que además coincidía con el natalicio de Néstor Kirchner.

"No es habitual que en Argentina a una persona la citen a ocho indagatorias el mismo día. No es razonable eso, no hubo ningún otro caso en la historia", destacó Figueroa aquel día.

El interbloque Juntos por el Cambio ya adelantó que no está dispuesto a acompañar designaciones judiciales.

El desafío del oficialismo para conseguir el quórum

Para habilitar la sesión, el interbloque oficialista necesitará 37 legisladores sentados en sus bancas. A sus 31 miembros (que deberá asegurar con asistencia completa) deberá sumar a sus tres habituales aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia de Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina), y luego le faltarán tres senadores más.

Para lograrlo, apunta al bloque Unidad Federal que surgió como una escisión del Frente de Todos. La idea es contar con el apoyo del presidente de esa bancada, Guillermo Snopek, quien en las PASO competirá como precandidato a diputado nacional por Jujuy en una de las listas de Unión por la Patria.

Los otros dos son la puntana María Eugenia Catalfamo y el entrerriano Edgardo Kueider, quienes celebraron en sus redes sociales la fórmula presidencial de Unión por la Patria conformada por Sergio Massa y Agustín Rossi.

En este bloque del peronismo disidente también están enrolados la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola, quienes apoyan la precandidatura presidencial de Juan Scharetti.

¿Qué otro temario se tratará en la sesión del Senado?

Además del paquete de varias decenas de pliegos judiciales, el temario incluirá dos proyectos que vienen media sanción de Diputados: el que crea el Programa de Prevención, Diagnóstico y tratamiento Integral de la Pubertad Precoz, y el proyecto por el que se establecen los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.

embarazadas rusas y el diario Pravda.jpg El Senado buscará convertir en ley el proyecto por el que se establecen los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. (Foto: archivo)

También estarán en el orden del día el tratamiento del proyecto del senador tucumano Pablo Yedlin sobre "Fluoración de la sal para consumo humano" y el proyecto de la tucumana oficialista Cristina del Carmen López Valverde (también del Frente de Todos) para la creación del "Programa Nacional Libros para Aprender".

Por último, se tratará el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios militares.