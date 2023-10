Mauricio Macri justificó el pacto con Javier Milei: "No lo conocemos..."

macri2.jpg

“Milei nunca me mintió, Massa me mintió siempre. Él (por el candidato de Unión por la Patria) va por dividir el radicalismo y al PRO y llevarse un cacho a su Gobierno. Deberíamos investigar los vínculos de Massa con todos esos dirigentes”, mencionó.

Asimismo, sostuvo "estamos hablando del peor Gobierno de la historia, y Massa es un actor central de esto. Representa lo peor del kirchnerismo y lo peor de Alberto Fernández”, fue una de las frases más duras que deslizó el referente del PRO en una entrevista con el canal La Nación+.

Al mismo tiempo, “Milei no gobernó, no robó, nunca mintió y no sabemos qué va a hacer. Las certidumbres están en toda la trayectoria de Massa. Ahí hay mucha información. Tuvo y tiene mucho poder. El tema es continuar en este sendero decadente o, con todos los miedos que nos han dado siempre a los argentinos a introducir un cambio, darle una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado”, manifestó el expresidente en el programa Periodismo Para Todos, que se emite por El Trece.

Macri apuntó contra el kirchenrismo

"Es momento de parar al kirchnerismo porque si no, el país irá a la decadencia. Ya los conocemos, Ya sabemos que mienten y engañan, y no se les puede creer nada. Los Argentinos nos merecemos algo superador, nos merecemos un cambio y para eso nos reunimos con Milei, porque juntos somos el verdadero cambio", completó Mauricio Macri en diálogo con LN+.

En tanto agregó: "Massa es seguir con un camino de destrucción. Además, es una persona que por más que diga que hará un gobierno de unidad no se lo podés creer, porque él se maneja mintiendo todo el tiempo. Yo lo viví en carne propia. Y además están todas las cosas ligadas a la corrupción que ocurren en su cercanías, siempre".

Mauricio Macri rompió el silencio: "Patricia Bullrich es mi candidata" Mauricio Macri rompió el silencio: "Patricia Bullrich es mi candidata". (Foto: captura de TN)

También, en otro tramo se refirió a la interna desgastante de Juntos por el Cambio: "La interna nos desgastó, especialmente porque una de las propuestas, la de Horacio, fue vista como una continuidad", dijo Macri.

“Nadie quería que yo fuera candidato. Ni de nuestros socios ni del PRO, y además fueron surgiendo diferentes liderazgos. Para mí fue lo mejor, en ese momento, ya que de lo contrario había riesgos profundos de desacuerdos”, afirmó el expresidente