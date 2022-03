Macri piensa en ser candidato, pero deberá convencer a Juliana Awada

Respecto de su espacio político, Macri dijo que "Juntos por el Cambio tiene que tener en claro para qué quiere volver". "Argentina chocó con la realidad, hoy la realidad es tan potente que no está llevando a un embudo, el embudo de la sensatez".

Macri valoró la actitud de Juntos por el Cambio en el Congreso para aprobar el acuerdo con el FMI. "Se empezó a entender que el Fondo no es gente mala". Destacó que fue un logro "evitar el default", algo que hubiera alejado a la Argentina del mundo y criticó al gobierno actual por la forma que administra la deuda. "Le dejamos el país sin déficit y aún así han tomado 30.000 millones por año", indicó. "No se puede gastar lo que uno no tiene. Basta con estos discursos de que nos van a regalar todo", concluyó.