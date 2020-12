Macri: "Teníamos la esperanza de que habían vuelto mejores, ahora ya no la tenemos"

Mauricio Macri reapareció con un texto publicado en sus redes sociales.

En un texto publicado en sus redes sociales, el ex presidente Mauricio Macri, haciendo foco en el cierre del aeropuerto de El Palomar y su política aerocomercial, criticó duramente la gestión de Alberto Fernández. "Teníamos la esperanza de que habían vuelto mejores, ahora ya no la tenemos", sentenció

En un escrito titulado "¿Iban a volver mejores?", el ex mandatario aseguró que confiaba que "había cosas que no iban a volver a suceder" porque "el gobierno partía de una posición más ventajosa que nosotros en 2015", pero que "el anuncio del cierre del aeropuerto de El Palomar para vuelos comerciales y otras medidas llevadas a cabo durante este año demuestran lo contrario".

"Hay en marcha un plan activo y deliberado para entorpecer, clausurar, estropear o eliminar cualquier política implementada por nuestro gobierno, aún aquellas que de manera objetiva e incontestable fueron beneficiosas para todos los argentinos", afirmó.

En ese sentido, defendió lo que Cambiemos catalogó como la “revolución de los aviones” y criticó "el cierre de la actividad comercial en El Palomar", la cual calificó como "una acción más que atropella el bienestar de miles de pasajeros, comercios y empleo".

Según señaló, esta política permitió que más de un millón de argentinos volaran por primera vez. "Esos vuelos fueron vuelos de emoción, con llantos de alegría y aplausos que inauguraban una nueva Argentina", afirmó.

"Es bueno que digamos las cosas como son. Estas clausuras políticas no son en contra de lo que hicimos en nuestro gobierno, son en contra de los argentinos de menores recursos que se beneficiaban con ellas", dijo Macri.

En ese tono, enumeró lo que consideró "otras políticas públicas que funcionaban muy bien" y afirmó que la gestión de Fernández eliminó el uso del Expediente Electrónico, que era "un instrumento indispensable para la transparencia de la administración pública" y "una vigía contra los actos de corrupción"; y quitó "las Sociedades Anónimas Simplificadas que permitían en una hora estar operando como empresa".

"Podría continuar con ejemplos como este en todas las áreas. Ex ministros y secretarios me cuentan diariamente que esto está pasando en cada ministerio y en todos los niveles", aseguró el ex presidente y concluyó: "Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ahora ya no la tenemos".