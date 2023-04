Macri y Bullrich rechazan una alianza con Milei pero analizan sumarlo a un futuro gobierno

Con su alianza con Figueroa, Macri dividió Juntos por el Cambio en Neuquén. Lo hizo con el acuerdo los dos candidatos presidenciales de PRO, Patricia Bullrich y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Macri y Bullrich criticaron a Larreta por dividir Juntos por el Cambio en Mendoza, Salta y Tierra del Fuego, pero en Neuquén todos lo acordaron.

En rigor, Macri y Larreta buscaron derrotar y dividir al gobierno del Movimiento Popular Neuquino, de Omar Gutiérrez, y al jefe político real, el histórico Jorge Sapag. Por eso Macri celebró este domingo la victoria de Figueroa, que es un diputado del Movimiento Popular Neuquino, pero díscolo de Sapag y Omar Gutiérrez. Se fracturó el histórico partido provincial.

Vaca Muerta, un eje real de la pelea en Neuquén

Rolando Figueroa gob Neuquen 2.jpg

¿Cuál fue el objetivo real de dividir Juntos y el MPN en esa provincia? Macri considera clave ese triunfo para que Sapag pierda poder sobre Vaca Muerta, donde hoy influye decisivamente.

Es un hito con miras a un futuro gobierno nacional. “Había que sacar a la estructura del Movimiento Popular Neuquino para que no se quedara en el futuro con el yacimiento de Vaca Muerta”, señaló a A24.com un alto dirigente que reporta a Macri y a Patricia Bullrich.

Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta celebraron el triunfo de Figueroa y la derrota de Sapag. Carrió criticó a Macri pero omitió criticar a Rodríguez Larreta, su aliado actual, que acompañó la misma jugada.

Dijo que el apoyo de Macri a Figueroa “está vinculado a negocios a Vaca Muerta que benefician a empresas de Buenos Aires e incluso vinculadas a dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio”.

Los tres líderes nacionales del PRO ordenaron que el partido fundado por Macri se separara de la UCR y de la Coalición Cívica en Neuquén. De todos modos, estos dos partidos llevaron el sello de Juntos por el Cambio, con Pablo Cervi, que obtuvo el quinto lugar con el 3,75% de los votos.

Figueroa fundó la alianza Comunidad y Desarrollo Ciudadano con un núcleo del Movimiento Popular Neuquino, el PRO y el Movimiento Evita: sacó el 35,64% de los votos. El candidato de Sapag y Omar Gutiérrez, Marcos Koopmann, actual vicegobernador, salió segundo con el 33,14%. Ramón Rioseco, del Frente de Todos, le siguió con 12,71%; Carlos Eguia, de Cumplir (Milei), sacó 7,98%; Servi 3,75%, y Patricia Jure, de la izquierda, 3,26%.

En el desbarajuste, Vidal irrumpe con una propuesta que no tiene consenso

Ante el desbarajuste del pase de facturas cruzado entre Carrió y el PRO, la diputada María Eugenia Vidal pidió que todos los candidatos a todos los cargos en la coalición depongan sus candidaturas y todos se pongan a discutir un plan de gobierno para luego redefinir las postulaciones.

Vidal aún no definió si será o no candidata presidencial, algo que ocurrirá en una semana o dos. Posiblemente, esta propuesta sirva para bajar su candidatura. Por ahora, Bullrich y Larreta no la piensan desactivar, como tampoco ninguno de los precandidatos a gobernadores y otros cargos.

“Lo de Lilita es muy miserable. Una mezcla malvada de codicia y arrogancia. De lo peor. Lo de Vidal no va a andar pero apunta al centro del problema: como recuperar la esperanza de la sociedad”, dijo un dirigente del PRO.

Bullrich y Macri piensan que era la estrategia correcta

“Demostramos que esta era la estrategia correcta, porque Figueroa le pudo ganar al Movimiento Popular Neuquino por 3 puntos y el PRO le aportó 4. Sin nosotros, hoy seguía gobernando el Movimiento Popular Neuquino”, dijo a A24.com un operador todo terreno de Patricia Bullrich.

Por esta herida en Juntos por el Cambio, que se fracturó en Neuquén, Carrió dijo que Macri prefiere a Milei que a la coalición. Sin embargo, Macri reafirmó que apuesta a la unidad nacional del frente.

También Milei aprovechó la grieta para atacar a Carrió por embestir contra Macri e invitó a Bullrich a romper la coalición opositora para competir entre ellos por una PASO el 13 de agosto. Bullrich lo cortó en seco y dijo que seguirá en Juntos por el Cambio.

Bullrich sólo piensa en Milei para después de las elecciones generales. Está convencida de que será Presidenta y que desde allí convocará a Milei y a sus diputados para acordar políticas y leyes en el Congreso.

Carrió está fuera de eje, piensa Macri

mari-carriojpg.webp Elisa Carrió aseguró que Cristina Kirchner "ya fue" y que "no apoyará" a Mauricio Macri (Foto: Telam).

En las filas de Macri hay profundo disgusto con Carrió. “Habría que preguntarle a ella por qué nos ataca, cuáles son sus verdaderas intenciones. Hace tiempo se la ve fuera de eje. Parece estar más preocupada por defender sus intereses personales que por promover el verdadero cambio que necesita el país”, dijo a A24.com un ladero de Macri.

“Mauricio es fundador de Juntos por el Cambio, y el primer presidente de esa coalición. Y trabaja todos los días para que el frente tenga las ideas claras y el rumbo que necesita argentina para salir de este desastre”, agregó ese dirigente.

¿Por qué Milei entró en la pelea? Milei se siente a un paso de entrar en la segunda vuelta en las elecciones generales del 22 de octubre. Por eso, quiere dividir Juntos por el Cambio: se aseguraría que él o con Bullrich ingresarían en el balotaje. Y enfrentarían al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio en una segunda vuelta.

Pero Macri y Patricia Bullrich sólo miman a Milei para después de las generales de octubre. Saben que la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo republicano, López Murphy y eventualmente José Luis Espert garantizarían el 40% para llegar al ballotage. “Macri y Bullrich no van a romper Juntos por el Cambio”, aseguran en ambos campamentos del PRO.

En el macrismo querían sacar al Movimiento Neuquino de Vaca Muerta

En el macrismo le contestan a Carrió. “Hay que sacar al Movimiento Popular Neuquino de Vaca Muerta en el futuro y oxigenar la provincia”, señalan. Sapag es experto en energía, tiene fuerte influencia sobre el mayor yacimiento del país, y en el macrismo consideran que tiene buenos lazos con el kirchnerismo.

Debilitarlo desde ahora en su poder era una estrategia con miras a la posibilidad de que Bullrich o Larreta lleguen al gobierno nacional y puedan manejar ese recurso clave. Con Figueroa como gobernador, tendrían un aliado en ese gigantesco barril de hidrocarburos, gas y petróleo. “Con Juntos por el Cambio no ganábamos en Neuquén y hoy seguían gobernando ellos”, agregan muy cerca de Macri.

“La estrategia fue la correcta y también la compartió Rodríguez Larreta. Carrió ataca a Macri y no a Larreta porque ella es socia política de Horacio, junto con el radical Gerardo Morales”, señaló una fuente macrista. Un dirigente bullrichista señaló que “Carrió no ataca a Horacio, porque está en paritarias negociando con él cargos en las listas en la Ciudad”.

Macri y Larreta cerraron filas en Neuquén luego de enfrentarse en CABA

En el conflicto neuquino Macri, Bullrich y Larreta cerraron filas junto a Figueroa. La semana última, Larreta dispuso convocar a elecciones en CABA simultáneas con las nacionales pero desdobló los sistemas electorales y aplicó la boleta electrónica para cargos de la Ciudad, lo cual abrió la grieta contra Macri, Bullrich y Vidal. Carrió se puso del lado de Larreta, al igual que la UCR, pero hoy el jefe de gobierno porteño está con Macri. Con una semana de diferencia.

En las filas de Carrió, aseguraron a A24.com que el cuestionamiento a Macri es “un planteo sobre la configuración de Juntos por el Cambio” y sobre “porque el PRO no se ordena y deja de implosionar: quieren llevar a Juntos por el Cambio a una posición que no todos comparten”.

Los dos cuestionamientos, admiten, son Milei y Figueroa. “Lo de Figueroa es inexplicable, fue una interna del Movimiento Popular Neuquino, porque Figueroa es de ese partido y buscará ahora volver a juntarlos a todos atrás suyo”, señaló la fuente. “Además lo apoyó el Movimiento Evita”, agregó ese dirigente. “El PRO sacó 4% en su colectora”, agregó, irónico. “Ahora se olvidan de todas las veces que Figueroa dio quórum y muchas veces fue el diputado 129”, señalan.

Carrió denuncia la alianza con Milei, Bullrich la niega.

milei carrio macri.jpg

“Todo el tema Milei es inexplicable, existan o no reuniones. Es algo de la configuración de Juntos por el Cambio. Que Macri y Bullrich digan que si ganan las elecciones convocarán a Milei para gobernar es inaceptable”, dicen en las filas de la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

De todos modos, Patricia Bullrich cortó en seco a Milei. “Soy de Juntos por el Cambio. Punto final”, dijo la precandidata presidencial. Fue la respuesta a que Milei había reiterado que “no tendría ningún problema en crear un nuevo espacio y hacer una interna”, tal como adelantó A24.com este viernes.

“Si nos toca ganar, voy a convocar a muchas personas que están en el equipo de Bullrich, muchos de ellos son amigos míos”, dijo Milei. Y hasta dijo que convocaría a Macri. La jefa de la Coalición Cívica había dicho este domingo que “Macri no quiere estar en Juntos por el Cambio, él quiere estar con Milei”. Ello provocó a Milei para meterse en la pelea.

El diputado libertario respondió por Twitter: “traidores y arrastrados, estos son los políticos casta argentinos, se colgaron de Macri durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen. Nada bueno puede salir de un traidor”. Y luego reiteró su oferta a Bullrich y a Macri de aliarse.