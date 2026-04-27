Milei inicia la semana con un discurso en la Fundación Libertad, donde se volverá a cruzar con Macri

Al encuentro, convocado en los salones del centro de convenciones ubicado en la ribera norte de la ciudad de Buenos Aires, fueron invitados más de 1.000 invitados. El jefe de Estado tiene previsto brindar el discurso central a las 19, según confirmaron desde la organización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2048767500507127921?s=20&partner=&hide_thread=false Nos vemos hoy a la noche.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/sHnrAIGd1m — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2026

Además del Presidente, participarán representantes del oficialismo, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Karina Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo: los ministros de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; del Interior, Diego Santilli; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de Salud, Mario Lugones.

En la edición del año pasado, Macri cruzó saludos y chicanas con el asesor de Milei, Santiago Caputo.

Mauricio Macri y Santiago Caputo. La foto del tenso reencuentro en la Fundación Libertad, en plena campaña electoral. Foto Captura X..jpeg

El think tank liberal fue fundado en Rosario hace 38 años y desde entonces se transformó en uno de los espacios de mayor influencia sobre la agenda política nacional enfocada en la libertad económica y la democracia.

Por su parte, Karina Milei y Adorni reunieron este lunes a la mesa política en Casa Rosada para, entre otros objetivos, terminar de afinar la agenda parlamentaria.

Otra charla de Milei, el martes en el Palacio Libertad

Javier Milei en el Palacio Libertad. Foto LLA

En la previa a su presencia en el Congreso, Milei encabezará una nueva charla sobre teoría económica organizada por Agustín Laje en el denomando Palacio Libertad, a metros de la Casa Rosada.

Según promocionó el propio presidente en su cuenta oficial en X, el encuentro que Milei compartirá el martes a las 19 con otros economistas, como Juan Carlos de Pablo, tendrá como eje la defensa del plan económico y una dura crítica al modelo keynesiano.

"Prepárense para la semana que viene: luego de mi presentación sobre "la teoría general" este martes 28/4 en el Palacio Libertad junto al Profesor JC de Pablo, el domingo 3/5 podrán leer mi nota: "John Maynard Keynes: El Sicario de la Política". VLLC!!", anunció el Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2048540303317991800&partner=&hide_thread=false PREPÁRENSE PARA LA SEMANA QUE VIENE: luego de mi presentación sobre "La teoría general" este martes 28/4 en el Palacio Libertad junto al Profesor JC de Pablo, el domingo 3/5 podrán leer mi nota "John Maynard Keynes: El Sicario de la Política".

VLLC! https://t.co/5LSqUYJQW7 — Javier Milei (@JMilei) April 26, 2026

En esta nueva charla, Milei promete centrar su discurso en confrontar los principios del economista John Keynes, considerado por el mandatario como el principal enemigo del modelo libertario por promover un rol activo del Estado y cuya teoría fue guía para el socialismo moderno.