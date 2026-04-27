En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Mauricio Macri
Casa Rosada

Milei inicia la semana con un discurso en la Fundación Libertad, donde se volverá a cruzar con Macri

El Presidente arranca este lunes con agenda política agitada: cena en un evento anual en el Golden Center, charla sobre Keynes en el Palacio Libertad y sesión informativa en Diputados para respaldar a Manuel Adorni.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei cierra esta noche la cena anual de la Fundación Libertad (Foto: archivo).

Javier Milei cierra esta noche la cena anual de la Fundación Libertad (Foto: archivo).

Javier Milei cierra esta noche como principal orador de la cena anual de la Fundación Libertad, que reunirá a más de 1000 dirigentes del mundo empresarial, político e intelectuales liberales en Parque Norte. Allí, volverá a verse cara a cara, entre otros, con el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri.

Leé también El Gobierno de Milei repudió el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso
el gobierno de milei repudio el tiroteo en washington y celebro que trump saliera ileso

En tanto, Milei continuará este martes con su agenda centrada en la defensa política del modelo económico con otra charla junto a economistas en el Palacio Libertad (ex CCK), mientras que el miércoles asistirá al Congreso para acompañar, junto a una importante delegación de funcionarios, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí, el funcionario brindará su primer informe de gestión y deberá responder más de 2000 preguntas ante la Cámara de Diputados.

El reencuentro de Milei con Macri

Mesa Mauricio MAcri y Karina Milei en la cena de la Fundación Libertad, no cruzaron palabras mientras Milei pronunciaba su discurso. Foto captura de pantalla..png

Como ya lo hizo el año pasado, la Fundación Libertad reunirá este lunes a dirigentes de la política, el mundo empresarial e intelectuales de habla hispana en su tradicional cena anual, un evento que volverá a tener a Milei como principal orador.

Al encuentro, convocado en los salones del centro de convenciones ubicado en la ribera norte de la ciudad de Buenos Aires, fueron invitados más de 1.000 invitados. El jefe de Estado tiene previsto brindar el discurso central a las 19, según confirmaron desde la organización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2048767500507127921?s=20&partner=&hide_thread=false

Además del Presidente, participarán representantes del oficialismo, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Karina Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo: los ministros de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; del Interior, Diego Santilli; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de Salud, Mario Lugones.

En la edición del año pasado, Macri cruzó saludos y chicanas con el asesor de Milei, Santiago Caputo.

Mauricio Macri y Santiago Caputo. La foto del tenso reencuentro en la Fundación Libertad, en plena campaña electoral. Foto Captura X..jpeg

El think tank liberal fue fundado en Rosario hace 38 años y desde entonces se transformó en uno de los espacios de mayor influencia sobre la agenda política nacional enfocada en la libertad económica y la democracia.

Por su parte, Karina Milei y Adorni reunieron este lunes a la mesa política en Casa Rosada para, entre otros objetivos, terminar de afinar la agenda parlamentaria.

Otra charla de Milei, el martes en el Palacio Libertad

Javier Milei en el Palacio Libertad. Foto LLA

En la previa a su presencia en el Congreso, Milei encabezará una nueva charla sobre teoría económica organizada por Agustín Laje en el denomando Palacio Libertad, a metros de la Casa Rosada.

Según promocionó el propio presidente en su cuenta oficial en X, el encuentro que Milei compartirá el martes a las 19 con otros economistas, como Juan Carlos de Pablo, tendrá como eje la defensa del plan económico y una dura crítica al modelo keynesiano.

"Prepárense para la semana que viene: luego de mi presentación sobre "la teoría general" este martes 28/4 en el Palacio Libertad junto al Profesor JC de Pablo, el domingo 3/5 podrán leer mi nota: "John Maynard Keynes: El Sicario de la Política". VLLC!!", anunció el Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2048540303317991800&partner=&hide_thread=false

En esta nueva charla, Milei promete centrar su discurso en confrontar los principios del economista John Keynes, considerado por el mandatario como el principal enemigo del modelo libertario por promover un rol activo del Estado y cuya teoría fue guía para el socialismo moderno.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Mauricio Macri
Notas relacionadas
Desafiante mensaje de los kelpers a Donald Trump por la soberanía de las Islas Malvinas
Milei y Pettovello concretaron el cambio que genera desahogo a los jubilados
Las palabras de Milei sobre las Malvinas justo antes de que salga a la luz el "paper" del Pentágono

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar