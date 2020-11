El Maradona político: amistad con Menem, acercamiento al kirchnerismo y su histórica pelea con Mauricio Macri

Diego Maradona con Hugo Chávez en el Tren del Alba

Maradona hacía mucho tiempo que había dejado de ser un jugador de fútbol. Se había convertido en un referente social, un referente político. Tenía en su haber un activo que para la política fue siempre un gran imán: una popularidad infinita, con sus amores y odios. Una foto con Maradona, como con el Papa, aseguraba que la imagen de ese político recorrería el país y el mundo.

Diego Maradona con Raúl Alfonsín en 1986 (Foto: AP)

Todos querían estar con él. Y Maradona siempre coqueteó con esa cercanía al poder. Fue alfonsinista, menemista, delaruista, kirchnerista, cristinista, albertista… de los presidentes democráticos solo Duhalde y Macri tuvieron su rechazo.

Diego Maradona con Carlos Menem

“Si lo veo a Duhalde en el desierto, le tiro una anchoa”, dijo sobre el primero, aunque nunca quedaron del todo claras las causas de por qué no apoyó en 1999 a ese candidato peronista. "Entre Eduardo Duhalde y De la Rúa, sabe todo el mundo con quién me quedo. Así que no hay historias. Entre esa ´yunta´, el Chupete es mi preferido", había dicho tiempo antes de esa elección.

Diego Maradona con Fernando de la Rúa

Respecto de Macri, nunca pudieron cicatrizar las heridas de cuando uno era presidente de Boca y el otro era el jugador estrella. Peleaban por los recursos para el plantel: “Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez”, había dicho Maradona. "Si piensa que los jugadores de Boca somos empleados de SEVEL (automotriz de su familia por aquel entonces) está muy equivocado".

Maradona con Mauricio Macri cuando ambos estuvieron en Boca

Aunque eso fue prehistoria. Ya con Macri presidente de la Nación, Maradona fue un duro crítico de la gestión y apoyó a la fórmula Fernández-Fernández. Hace pocos meses volvió a cruzarse:

“Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos”

“Vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos"

Maradona se definía como peronista y en los últimos años fue muy enfático en su defensa al kirchnerismo. También se acercó a distintos líderes populares de la región: Chávez, Lula, Evo Morales, Maduro… siempre también se mostró muy cerca de Hebe de Bonafini. Y fundamentalmente ostentó una amistad con Fidel Castro, que lo recibió en Cuba para hacer una de sus tantas rehabilitaciones.

Diego Maradona con Fidel Castro (Foto AFP)

Fue uno de los participantes clave del “Tren del Alba” con el que “expulsaron” a Bush de la Argentina en medio de la cumbre de las Américas en Mar del Plata. "Pienso que Bush tiene algo de asesino ", dijo años más tarde sobre el expresidente norteamericano.

Diego Maradona con Fidel Castro y Hugo Chávez

Maradona fue cercano a los Kirchner. Incluso participó del velatorio de Néstor, que se hizo en la Casa Rosada en el mismo salón en que ahora se despedirán sus restos.

Diego Maradona en el velatorio de Néstor Kirchner, en el mismo salón que se despedirá a él

Maradona con sus amores y sus odios se había transformado en un referente político, casi sin quererlo. Amado por muchos y odiado por otros por su mirada política y sus modos. Aunque unos y otros destacan al Diego futbolista.

Maradona fue un líder carismático: por sus éxitos deportivos, por su imagen como símbolo de la última unidad nacional. Por sus frases memorables, por el magnetismo de su figura, por la espontaneidad de sus frases.

Maradona fue un líder. Adentro de la cancha y afuera de la cancha. Aunque nunca lo iba a admitir, Maradona fue un político.