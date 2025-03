Marcha en el Congreso y debate en el recinto, en vivo: Diputados aprobó el DNU con 129 votos afirmativos

Live Blog Post

16.10: Menem adelantó cuándo se vota

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que la votación se hará a las 16.40: "Les recuerdo que quedamos votar a las 16.40 para que no se pise con el plenario para dictaminar de las 17 horas. Le recuerdo que no pueden estar funcionando al mismo tiempo".

"Les propongo que no nos demoremos y votar a las 16.40", propuso al aclarar que aún faltaban intervenir los diputados Itaí Hagman (UP), Alejandro Vilca (FdI), Máximo Kirchner (UP), Cristian Ritondo (PRO) y Gabriel Bornoroni (LLA).