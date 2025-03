Con 131 diputados, el Gobierno alcanzó el quórum y Diputados trata el DNU para un nuevo acuerdo con el FMI

Clima tenso en la sesión por el DNU para un nuevo acuerdo con el FMI

El diputado Germán Pedro Martínez, de Unión por la Patria, se cruzó fuerte con el presidente de la Cámara cuando Martín Menem lo apuró con los tiempos. "¡Vení a laburar! ¡Quedate a laburar!", le gritó desde su banca mientras se debatía el plan de labor.

"¡No se puede sesionar con la represión criminal!", expresó Nicolás del Caño, por su cuenta, y pidió llamar a un cuarto intermedio. "¡Usted levantó la sesión anterior cuando no había quórum!", le endilgó a Menem.

Su pedido fue apoyado por Vanina Biasi, del PO, quien exigió que hasta las 16 se suspenda la sesión. El pedido fue llevado a votación y dio como resultado "negativo".

sesion caliente.jpg

Cecilia Moreau tuvo otro duro cruce con Martín Menem, al defender la formalidad de la presentación de la moción de privilegio. “A mí no me pelotudees", le exclamó la legisladora nacional.

Por otro lado, en plena sesión, Germán Martínez leyó un mensaje que, según sus dichos, habría enviado ayer Menem a su bloque. "Los quiero gritándome a los gritos, puteándome. Nada de algo pacífico", decía el texto que reveló.

En la misma línea, la diputada Marcela Pagano pidió a su par Biasi que difunda el audio del titular de la cámara. “Está haciendo un exceso de sus facultades", le advirtió a Menem y lanzó: “Interrumpir a un orador es de fascista”.

Embed

Cómo llegó el DNU al recinto

El oficialismo logró ayer destrabar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo con el respaldo clave del senador Francisco Paoltroni, quien, a pesar de haber sido expulsado del bloque libertario, propuso a Oscar Zago como presidente de la comisión. Esta maniobra permitió obtener las nueve firmas necesarias para emitir dictamen y llevar el decreto al recinto.

En la bicameral, la oposición intentó desplazar al presidente Juan Carlos Pagotto y proponer a Nicolás Massot, basándose en que la presidencia debía rotar a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la votación terminó en empate y el oficialismo mantuvo el control. Además, designó al radical Víctor Zimmerman como vicepresidente, y se aseguró la mayoría en el cuerpo.

reunion de comision.jpg Reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo -ley 26.122- en el salón Azul del Senado de la Nación, el 18 de marzo de 2025, en Buenos Aires, Argentina. Foto: Comunicación Senado.

Críticas de la oposición

La oposición sostiene que el DNU es una maniobra del Gobierno para evitar el control legislativo sobre la negociación con el FMI. Desde el bloque de Unión por la Patria enviaron una carta al organismo internacional advirtiendo que desconocerán la deuda en caso de un cambio de gestión.

La senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó la falta de información sobre el monto total del endeudamiento y sus condiciones. “Nos dicen que el FMI no exige una devaluación, pero al mismo tiempo afirman que no saben las condicionalidades. ¿Cómo lo saben si no tienen detalles? Nos quieren hacer firmar un cheque en blanco”, expresó.

El Gobierno se juega todo a que Diputados apruebe el DNU del acuerdo con el FMI

Según informó A24.com, en la Casa Rosada son "optimistas" en conseguir los votos de apoyo de los bloques aliados al oficialismo, para que contrareloj, la Cámara de Diputados "refrende" el DNU.

"Somos optimistas con que la Cámara de Diputados va a refrendar el DNU para poder avanzar en un nuevo acuerdo con el FMI, y eso debería ser este miércoles", dijo una fuente de la Casa Rosada.