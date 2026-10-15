Marcha Federal Universitaria: quiénes se movilizan, a qué hora y qué calles evitar en CABA

Marcha universitaria: dónde será la concentración y dónde puede haber cortes

Las primeras concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires están previstas para las 12.30, mientras que la convocatoria principal comenzará a las 13 en Plaza Houssay. Desde allí, las columnas se dirigirán hacia el Congreso, donde a las 16 está prevista la lectura de un documento conjunto.

La Plaza de los Dos Congresos será el punto central de la jornada, aunque también se esperan movilizaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y San Nicolás.

La protesta podría generar demoras y cortes de tránsito en el centro porteño, especialmente en los alrededores del Congreso y sobre los principales corredores por los que avanzarán las columnas.

Entre las zonas que conviene evitar se encuentran las Avenidas Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, además de las calles transversales al Congreso, como Riobamba, Solís y Combate de los Pozos.

También se prevén complicaciones en los desplazamientos hacia el centro porteño a medida que se acerquen las columnas de manifestantes. El esquema definitivo de cortes y sus horarios no están confirmados, por lo que las interrupciones podrían variar durante la tarde.

Qué organizaciones y gremios se suman a la movilización

La convocatoria impulsada por la comunidad universitaria sumará el respaldo de las principales centrales sindicales, organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

Entre los sectores que anunciaron su participación se encuentran la CGT, las dos CTA y ATE. También estarán el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof; La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner; el Frente Renovador, de Sergio Massa; sectores de la Unión Cívica Radical no alineados con Milei; el Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

El Movimiento Evita y la UTEP convocaron a concentrarse desde las 14 en la Plaza de los Dos Congresos. Además del financiamiento universitario, reclamarán el rechazo al DNU 70/2023, medidas para las familias endeudadas y respuestas para las personas con discapacidad.

Libres del Sur llamó a movilizarse desde las 13 y puso el foco en las tasas de interés que considera abusivas y en las prácticas de cobranza ilegales. Su dirigenta nacional, Silvia Saravia, también reclamó el cumplimiento de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad.

Por su parte, el SUTNA concentrará a las 13.30 en la intersección de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, con consignas vinculadas con la educación pública y la industria nacional.

ATE convocó a un paro de 24 horas y a marchar hacia el Congreso. Frente a esa medida, el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga.

Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

El secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo, señaló que la movilización expresará una agenda de reclamos que excede el ámbito universitario e incluye a las familias endeudadas y a las personas con discapacidad.

La oposición busca sesionar en Diputados durante la marcha

Mientras los manifestantes se concentren frente al Congreso, los bloques opositores intentarán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión especial. La agenda incluye el rechazo al DNU 70/2023 y proyectos relacionados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

En la Casa Rosada consideran que la oposición todavía no cuenta con los votos necesarios para alcanzar el quórum y mantienen conversaciones con bloques aliados para impedir que comience el debate.