En medio de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno y la oposición miden fuerzas en Diputados por el DNU 70/2023

El Gobierno, por su parte, busca bloquear el quorum y trasladar la discusión a su propia sesión convocada para el 21 de octubre, con un temario que incluirá un proyecto sobre un nuevo régimen de Discapacidad, otra iniciativa sobre morosidad y la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reimpulsa los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros para convencer a los aliados para que no voten el rechazo al DNU 70/23.

"Déjase sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023", dice el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, del que el oficialismo consiguió dictamen de mayoría este miércoles gracias al apoyo del PRO y la UCR en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

DNU 70/23: la oposición busca rechazar el megadecreto de Milei

El Gobierno pidió a la Corte que intervenga en el conflicto con Chubut por la quita de subsidios al transporte. (Foto: archivo)

El principal objetivo político de la sesión convocada por la oposición es avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, el decreto de desregulación económica que el presidente Javier Milei firmó al comienzo de su gestión y que ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024 pero que la Cámara de Diputados todavía no trató.

La discusión volvió al centro del debate político después de los fallos de la Corte Suprema vinculados con el artículo 154 del decreto, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de esos terrenos por parte de extranjeros.

La derogación del DNU requiere una mayoría simple en ambas cámaras para que pierda vigencia. Como el Senado ya lo rechazó, un pronunciamiento equivalente de Diputados podría dejar sin efecto el decreto en su totalidad.

Desde La Libertad Avanza advierten que la derogación total del DNU volvería a dejar en vigencia la vieja ley de alquileres, la de góndolas y la de abastecimiento, entre otras normas derogadas por el decreto en cuestión, lo que, según el oficialismo, complicaría la continuidad de una parte central del plan económico del Gobierno.

La oposición insiste en que el Congreso debe resolver su validez, haciendo eje en la discusión por la ley de Tierras, mientras acusa al Gobierno de querer vender la ciudadanía argentina por 350 mil dólares para habilitar de manera indirecta la extranjerización del territorio nacional.

Discapacidad: la oposición busca prorrogar la emergencia hasta fines de 2027

Otro de los puntos del temario es la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa busca extender la vigencia de la Ley 27.793, cuyo vencimiento está previsto para fines de este año.

El proyecto ya cuenta con dictámenes en la Cámara baja y forma parte de los temas que la oposición quiere llevar al recinto para sumar respaldos más allá de los bloques que impulsan el rechazo al DNU.

La discusión se produce en medio de las diferencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo por la aplicación de la ley de Emergencia de ese sector.

El Gobierno resiste las medidas que considera que rompren con el equilibrio fiscal y negocia una alternativa legislativa con aliados para abordar la situación con un nuevo proyecto para la sesión solicitada para el 21 de octubre.

Morosidad y endeudamiento familiar: otro frente de disputa

La oposición también buscará tratar proyectos vinculados con la morosidad y el endeudamiento de las familias. Las iniciativas apuntan a ofrecer herramientas para afrontar las deudas acumuladas con bancos y entidades financieras, en un contexto donde según estadísticas oficiales, más de seis millones de argentinos entraron en el registro de morosos por no poder cumplir con los compromisos de pago en un contexto de bajos salarios y altas tasas de interés.

El tema ya fue debatido en una sesión el 6 de septiembre pasado que se emplazó a las comisiones. Allí, finalmente, el oficialismo consiguió imponer un dictamen de mayoría que solo contempla un sistema de control y publicidad de las tasas de interés que cobran las entidades, pero que la oposición advierte que no resuelve el problema de fondo, y que ahora busca debatir en la sesión pedida para el 21 de octubre.

Por eso, el tratamiento en el recinto este jueves no solo abriría una discusión sobre el alcance de las medidas de alivio, sino también sobre las diferencias entre el Gobierno y los bloques opositores respecto de cómo abordar el problema.

La morosidad familiar es uno de los puntos que la oposición considera centrales para ampliar el respaldo a la sesión. Al igual que la emergencia en discapacidad, el proyecto puede reunir apoyos de sectores que mantienen diferencias con el peronismo, pero que no necesariamente acompañarían la derogación del megadecreto.

La quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con la sesión

La disputa en Diputados coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre a las 13.30 frente al Congreso de la Nación.

La movilización reunirá a autoridades universitarias, docentes, no docentes, estudiantes y organizaciones vinculadas con la educación superior y la ciencia, pero también sumará a partidos políticos de la oposición, a gremios de la CGT y movimientos sociales.

Por su parte, el gremio estatal de ATE convocó a un paro nacional y movilización en adhesión al reclamo de las universidades y para protestar contra despidos en el Estado.

El reclamo central es el cumplimiento efectivo de la ley de Financiamiento Universitario, junto con la recomposición salarial y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las universidades nacionales.

La convocatoria se realiza en paralelo al debate por el Presupuesto 2027 y a la disputa legislativa entre el oficialismo y la oposición.