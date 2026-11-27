Presupuesto 2027: el Gobierno sufrió un revés por el financiamiento universitario

El artículo 11, incluido en el segundo capítulo del proyecto, concentró buena parte de las negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores. Los rectores de las universidades nacionales reclamaban un incremento de aproximadamente el 50% respecto de la partida contemplada en el proyecto oficial.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo presente en el Congreso y ofreció incorporar otros $1,5 billones. La propuesta no conformó a las autoridades universitarias.

El capítulo impulsado por La Libertad Avanza fue rechazado por 130 votos contra 121. Posteriormente, Diputados aprobó el financiamiento alternativo de $11 billones con 138 votos positivos, 109 negativos y cuatro abstenciones.

La diputada oficialista Silvana Giudici cuestionó la modificación por considerar que comprometía el equilibrio de las cuentas públicas.

Qué otros cambios introdujo la oposición en el Presupuesto

La Libertad Avanza tampoco consiguió mantener intacto el capítulo referido al financiamiento de organismos públicos vinculados con la ciencia, la tecnología y la producción. La Cámara baja aprobó modificaciones que refuerzan los recursos del INTI, el INTA, el SENASA y el CONICET.

Entre las concesiones destinadas a obtener respaldo parlamentario también se incluyeron fondos adicionales para la conservación de bosques nativos y la recuperación de pasos fronterizos.

En materia de discapacidad, en cambio, el oficialismo logró sostener su propuesta, pese a los reclamos de Unión por la Patria para que se especificaran las partidas necesarias para garantizar las prestaciones.

Qué prevé el Presupuesto 2027 sobre la inflación, el dólar y el crecimiento económico

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo mantiene como principio central la política de equilibrio fiscal del Gobierno de Javier Milei. Entre las principales proyecciones macroeconómicas para el próximo año se destacan:

Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI): 4%.

Inflación anual: 18%.

Dólar oficial para diciembre de 2027: $1.847,60.

Se trata de estimaciones oficiales incorporadas al proyecto y no de resultados garantizados para el próximo año.

Presupuesto 2027: las áreas que sufrirían recortes y las que recibirían más fondos

El proyecto original del Gobierno contempla una reducción del gasto en diferentes sectores de la administración pública nacional.

En comparación con 2026, las previsiones presupuestarias incluyen las siguientes variaciones:

Vivienda y Urbanismo: caída del 21,7%.

Agua y Alcantarillado: disminución del 12,9%.

Subsidios a la energía: reducción real del 25,2%.

Subsidios al transporte: reducción real del 16,2%.

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: caída real del 10,7%.

Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: disminución del 13,7%.

En contraposición, el área de Defensa registra un incremento real proyectado del 31,5%, uno de los mayores aumentos contemplados en la iniciativa.

Las cifras deberán evaluarse nuevamente una vez que concluya el tratamiento legislativo y se conozca el texto definitivo.

Las negociaciones del oficialismo para conseguir la media sanción

Para garantizar el respaldo de los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza aceptó introducir modificaciones durante las negociaciones parlamentarias.

Entre ellas se incorporó la extensión hasta 2032 del régimen de promoción de la industria autopartista y se eliminó el artículo que buscaba suprimir la actualización por inflación de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También se atendieron reclamos provinciales relacionados con el financiamiento del transporte público del interior del país y la infraestructura fronteriza.

Una madrugada de definiciones para el Gobierno en el Congreso

La aprobación en Diputados del Presupuesto 2027 se produjo en una jornada marcada por otras dos iniciativas prioritarias para la Casa Rosada.

Horas antes, la Cámara baja había convertido en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras que el Senado había otorgado media sanción al proyecto de reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO de 2027.

Qué pasará ahora con el Presupuesto 2027 en el Senado

Con la media sanción de Diputados, el proyecto será girado a la Cámara alta, donde el oficialismo buscará avanzar con su tratamiento durante diciembre. Uno de los principales desafíos de La Libertad Avanza será negociar nuevamente las partidas destinadas a las universidades nacionales.

Si el Senado introduce modificaciones, la iniciativa deberá regresar a Diputados. Si ratifica el texto aprobado durante la madrugada de este viernes, quedará en condiciones de ser promulgado o eventualmente vetado, de manera total o parcial, por el Poder Ejecutivo.

El financiamiento universitario volverá a ocupar un lugar central en las negociaciones legislativas, en medio de las diferencias entre los reclamos de los rectores y las metas fiscales del Gobierno.