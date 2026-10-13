Paro nacional de ATE: qué servicios se verán afectados el jueves por la huelga contra el DNU 70/23

Qué servicios se verán afectados por el paro de ATE

De acuerdo con el gremio, la medida alcanzará a trabajadores de distintas áreas del Estado nacional, las provincias y los municipios. Entre los sectores que podrían registrar interrupciones se encuentran:

Recolección de residuos y servicios municipales: las tareas habituales podrán verse afectadas.

Educación: habrá impacto en las actividades de los auxiliares escolares.

Migraciones y controles sanitarios: podrían registrarse demoras o interrupciones en tareas de fiscalización.

Senasa: se verán alcanzados los controles sanitarios en puertos y aduanas.

Medios públicos: habrá afectación en las tareas de radiooperadores.

Manejo de incendios forestales: el sector está incluido en la medida anunciada.

Tránsito y transporte: el paro alcanzará a agentes de tránsito y personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Aviación: la convocatoria incluye a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y controladores aéreos.

Instalaciones nucleares: se prevén afectaciones en tareas de mantenimiento de plantas.

En el caso de la ANAC, ATE informó que únicamente se garantizarán los vuelos sanitarios y de Estado. En tanto, el PAMI y la ANSES atenderán exclusivamente las emergencias, según lo anunciado por el sindicato.

Por qué ATE reclama la derogación del DNU 70/23

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (titulado "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina"), emitido por el gobierno de Javier Milei el 20 de diciembre de 2023, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.

El gremio sostiene que el decreto impulsado por el Gobierno nacional representa un retroceso en materia de derechos y cuestiona sus efectos sobre distintas leyes y actividades económicas.

Aguiar llamó a avanzar con la derogación integral de la norma y planteó que la protesta debe servir para expresar el rechazo de los trabajadores estatales a sus disposiciones.

La medida de fuerza fue convocada para el mismo día en que la oposición prevé impulsar el tratamiento del tema en la Cámara de Diputados. El debate se inscribe en una jornada legislativa en la que también están previstas otras iniciativas promovidas por sectores opositores.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, cuestionó el pedido de sesión y sostuvo que la convocatoria opositora busca desestabilizar al Gobierno. En declaraciones a Radio Mitre, argumentó que el oficialismo había solicitado una sesión más amplia para el 21 de octubre.

La protesta también coincidirá con la Marcha Federal Universitaria

Además del reclamo contra el DNU 70/23, ATE participará de la movilización universitaria prevista para el jueves. La convocatoria incluye pedidos por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial para los trabajadores del sector, la actualización de las becas estudiantiles y mayores fondos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

De esta manera, la jornada reunirá dos ejes de protesta: el reclamo de los estatales contra el decreto y las demandas de la comunidad universitaria por el financiamiento y los salarios.