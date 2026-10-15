Marcha Federal Universitaria: tensión e incidentes frente al Congreso

El recorrido y las organizaciones que participan

La movilización atraviesa distintas calles y avenidas porteñas, entre ellas Cerrito, Córdoba, Callao, Corrientes, Lima y Avenida de Mayo, en dirección a la Plaza de los Dos Congresos.

De la protesta participan columnas universitarias, docentes y representantes de la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Al llegar a la plaza, está prevista la lectura de un documento y la entrega de un comunicado a diputados.

El reclamo por el financiamiento universitario

La marcha se desarrolla en medio del conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno por los recursos destinados al sistema educativo. Las instituciones reclaman que se cumpla la ley de financiamiento universitario.

La oposición no logró reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados para avanzar con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La ausencia de legisladores que responden a gobernadores aliados al Gobierno resultó determinante para que la sesión de este jueves no pudiera comenzar.

Ahora, el oficialismo pondrá el foco en la sesión prevista para el 21 de octubre, en la que buscará restablecer la ley de tierras y debatir otras iniciativas vinculadas con la morosidad y la discapacidad.

Marcha universitaria: dónde será la concentración y dónde puede haber cortes

Las primeras concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires se registraron a las 12.30, mientras que la convocatoria principal comenzó a las 13 en Plaza Houssay. Desde allí, las columnas se dirigirán hacia el Congreso, donde a las 16 está prevista la lectura de un documento conjunto.

La Plaza de los Dos Congresos será el punto central de la jornada, aunque también se esperan movilizaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y San Nicolás.

La protesta podría generar demoras y cortes de tránsito en el centro porteño, especialmente en los alrededores del Congreso y sobre los principales corredores por los que avanzarán las columnas.

Entre las zonas que conviene evitar se encuentran las Avenidas Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, además de las calles transversales al Congreso, como Riobamba, Solís y Combate de los Pozos.

También se prevén complicaciones en los desplazamientos hacia el centro porteño a medida que se acerquen las columnas de manifestantes. El esquema definitivo de cortes y sus horarios no están confirmados, por lo que las interrupciones podrían variar durante la tarde.

Qué organizaciones y gremios se suman a la movilización

La convocatoria impulsada por la comunidad universitaria sumará el respaldo de las principales centrales sindicales, organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

Entre los sectores que anunciaron su participación se encuentran la CGT, las dos CTA y ATE. También estarán el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof; La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner; el Frente Renovador, de Sergio Massa; sectores de la Unión Cívica Radical no alineados con Milei; el Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

El Movimiento Evita y la UTEP convocaron a concentrarse desde las 14 en la Plaza de los Dos Congresos. Además del financiamiento universitario, reclamarán el rechazo al DNU 70/2023, medidas para las familias endeudadas y respuestas para las personas con discapacidad.

Libres del Sur llamó a movilizarse desde las 13 y puso el foco en las tasas de interés que considera abusivas y en las prácticas de cobranza ilegales. Su dirigenta nacional, Silvia Saravia, también reclamó el cumplimiento de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad.

Por su parte, el SUTNA concentrará a las 13.30 en la intersección de Avenida de Mayo y Sáenz Peña, con consignas vinculadas con la educación pública y la industria nacional.

ATE convocó a un paro de 24 horas y a marchar hacia el Congreso. Frente a esa medida, el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga.

Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

El secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo, señaló que la movilización expresará una agenda de reclamos que excede el ámbito universitario e incluye a las familias endeudadas y a las personas con discapacidad.