En esa línea, Fernández detalló: "El incremento del 70% de estas partidas dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente, en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo".

La dirigente, hizo alusión también a la situación de las persfonas que trabajan en las universidades públicas del país: “Más del 90% de lo que el Estado destina a la Educación Superior está dirigido a salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades" dijo y remató: "En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50 % respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de sectores del mundo del trabajo"

La joven dirigente, que estaba rodeada por dirigentes gremiales y las Madres de Plaza de Mayo sostuvo también que "las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad".

En el último tramo del mensaje hizo alusión a la marcha: “Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y Universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla”, cerró Fernández De Piccoli.

Marcha universitaria: "La educación nos salva y nos hace libres".

El discurso de Taty Almeida en Plaza de Mayo

La referente de Madres de Plaza de Mayo Taty Almeida apuntó contra el presidente Javier Milei por el recorte presupuestario a las universidades públicas y le pidió a los manifestantes que sigan luchando.

"Estamos para repudiar la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades publicas. Le decimos que esta es una marcha política, pero no partidista", sostuvo Almeida desde el palco en la Plaza de Mayo.

En ese marco, añadió: "Compañeros, la lucha no termina hoy, hay que continuar la lucha porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido. No bajen los brazos. Tienen que hacer lo que las Madres hacen hace 47 años, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Hay que continuar la resistencia, se lo decimos nosotras que pese a los bastonazos y sillas de ruedas seguimos de pie", dijo Almeida.

Y concluyó: "No hay que tenerle miedo a la palabra militancia, militancia es compañerismo, solidaridad y lucha, como lo hicieron los 30.000".