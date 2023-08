María Eugenia Vidal volvió a hablar del apoyo a Horacio Rodríguez Larreta: "No puede..."

Mauricio Macri había salido a cruzar a la ex gobernadora por su acción al asegurar que en los últimos años "desdibujó" su perfil. En este contexto, Vidal subrayó: "Puedo entender que haya personas, como Mauricio, en desacuerdo, pero con todos trabajo hace más de 20 años y lo que tenga que decirles lo voy a hacer en privado, no por las redes".

A su vez agregó: "Todos tenemos derecho a expresar nuestro voto y eso no puede ofender a nadie, pero los dirigentes no somos dueños del voto de nadie. No creo que haya dueño de un voto ni votos que se transfiera. Por eso es importante que la gente vaya a votar. Al no hacerlo, se le está dando el poder a otro".

Vidal aseguró que también había dejado en claro que iba a "mantener la neutralidad todo el tiempo que sea necesario para cuidar la unidad" de JxC, pero aclaró: "Si antes de las PASO yo necesitaba expresar mi voto lo iba a hacer y eso fue lo que hice".

Sobre si se está trabajando en un acercamiento electoral con el gobernador de Córdoba y precandidato presidencial Juan Schiarettti, respondió que JxC "tiene dos candidatos, no tres. Estamos compitiendo con Schiaretti, no tenemos ningún acuerdo".

vidal.png El apoyo de María Eugenia Vidal a Horacio Rodrígue Larreta trajo revueltos en JxC. (Foto: archivo)

Patricia Bullrich minimizó lo dicho por Vidal

En horas de la mañana de hoy, Patricia Bullrich minimizó los pronunciamientos de Facundo Manes y Vidal en favor de Rodríguez Larreta, al asegurar que son solo "dos votos". De esta manera, la interna del PRO y JxC volvió a encenderse después de algunos días de paz, tras la interna santafesina en la que logró imponerse Maximiliano Pullaro ante Carolina Losada.

Esa contienda provincial fue la primera en la que Bullrich y Rodríguez Larreta se enfrentaron abiertamente a través de sus alfiles. Rodríguez Larreta apoyó a Pullaro y Losada recibió el respaldo de Bullrich.