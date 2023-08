Patricia Bullrich, muy picante sobre los respaldos de Manes y Vidal a Larreta: "Son dos..."

"¿Se siente traicionada?", le consultaron a Bullrich en medio de una suerte de conferencia de prensa improvisada. "No, son dos votos, nuestra decisión es estar con la gente y vamos a ganar por más de dos votos, estamos tranquilos", respondió.

Tras el anuncio de Vidal, la interna volvió a recalentarse por la intervención del ex presidente Mauricio Macri, líder del PRO, quien aseguró que una de las socias fundadoras del PRO "ha desdibujado su perfil", al cuestionar su decisión de respaldar a Rodríguez Larreta.

"Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio depende de nosotros", había expresado la exgobernadora bonaerense y agregó "voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina".

Mauricio Macri, metido en la interna

"Eso es lo que le duele a la gente que está con ella, que se había comprometido con Patricia y con (Cristian) Ritondo a la cabeza como uno de los líderes más importantes que ella tenía dentro de su grupo", profundizó Macri.

Horas después de que sus dichos se difundieran, Macri salió a aclarar que no se trataba de una crítica y agregó: "Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la responsabilidad individual".

Por estas horas, se espera que Macri se pronuncie sobre su favorito y está sembrada la duda sobre si mantendrá el silencio sobre sus preferencias o si saldrá a respaldar a quien se cree que es su favorita, la ex ministra de Seguridad.

Larreta, por su parte, prefirió no confrontar pero agradeció el apoyo de la diputada. "Yo no opino. No hago comentarios ni alusiones personales dentro de JxC", aseguró. "Con María Eugenia somos equipo, nos conocemos de memoria, le agradezco que lo reafirme así", dijo escueto al ser consultado sobre los dichos del expresidente.