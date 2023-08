Gerardo Morales agudizó la interna en Juntos por el Cambio: "Nos afectan estas peleas de conventillo"

“No me meto en estas declaraciones de telenovela. Nos afecta este conventillo porque no discutimos las propuestas que es lo que intentamos con Horacio Rodríguez Larreta. Yo tengo amigos de la política que apoyan a Patricia Bullrich y les deseo suerte. Además, es normal que María Eugenia Vidal apoye a Horacio porque trabajaron mucho tiempo juntos en la Ciudad”, indicó.