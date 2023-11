En tanto, el periodista indicó que, al terminar el fragmento de la entrevista, él afirmó que "esa era una frase típica del nazismo, lo cual sigo sosteniendo. A raíz de ese comentario, que no es lo mismo que decirle sos un nazi, sino que había usado una frase típica del nazismo, es que me hace la demanda".

Asimismo, el conductor aseguró que "la demanda sigue abierta". Y concluyó: "Hablo en mi nombre, para mi la libertad de expresión es sagrada en todo sentido, siempre y cuando no agravie al otro y yo lo que hice fue opinar".

Embed Martín Candalaft explicó el motivo por el que Javier Milei lo demandó

El tweet de Martín Candalaft

A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), Martín Candalaft realizó un breve descargo y apuntó contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, tras sus declaraciones en el debate que tuvo lugar este domingo por la noche.

"Si hay alguien que no puede hablar de libertad de expresión es #Milei. Todavía sigue abierta la querella que me hizo a mí y a otros colegas. Nunca le dije Nazi. Dije que había tenido una expresión típica del nazismo. Gran diferencia. La libertad de expresión no se negocia", cerró el periodista de A24.