Martín Tetaz cruzó a Guzmán por "evadir" las preguntas del acuerdo con el FMI pero Heller le retrucó: "Esto no es show"

"Le hice cuarenta preguntas y no contestó ni una bien", gritó Tetaz, a lo que el oficialista Heller le pidió: "Por favor diputado, no monopolice. No es un diálogo, ya está".

Martín Tetaz cuestionó a Martín Guzmán por "no responder" las preguntas sobre el acuerdo con el FMI.

Guzmán, entonces, aseguró mientras revisaba sus papeles que le respondió "todas" las consultas excepto por " la del aumento de las tarifas para el segmento del 10%".

Pero el diputado opositor continuó: "Me estás contestando cosas que no te pregunté, yo no te pregunté por ejemplo como funciona un programa de expectativas de inflación, te pregunté por Precios Cuidados".

Mientras Tetaz continuaba hablando a viva voz sin micrófono, Heller, presidente de la comisión de Presupuesto, le pidió "respetar al conjunto de diputados y diputadas". "Esto no es un set de televisión, por favor. Usted está preparado para el show y esto no es show", le cuestionó.

En tono calmo, el ministro de Economía le contestó: "Hubo una pregunta sobre el modelo macroeconómico que estábamos teniendo en cuenta para evaluar las políticas de precios e ingresos. Y eso es lo que respondí. Precios Cuidados es parte de la política de precios e ingresos. Y a eso le respondo, diputado".

En ese momento, Guzmán explicó que el impacto de la segmentación tarifaria será "dependiente del costo de la energía", a lo que Tetaz le pidió "un número" y Heller amenazó con "cortarle el micrófono".

"No nos cuesta dar un número, pero si usted lee el programa con atención verá que la segmentación se aplicará el 1 de junio. Yo como ministro de economía no tengo la bola de cristal para saber qué va a pasar con el precio del GNL, no puedo decirle hoy", le especificó el funcionario.

WhatsApp Image 2022-03-07 at 19.24.25.jpeg

La preparación para el inicio del debate del proyecto por el acuerdo con el FMI

El ministro asistió a la primera jornada de debate en comisiones de Diputados rodeado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, de Economía, el secretario de finanzas, Raúl Rigo, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, pero también se sumaron otros ministros, secretarios, y voceros, encabezados por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

En la previa a la presentación del acuerdo con el FMI en el Congreso, todos los funcionarios fueron recibidos por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde se dialogó acerca de la dinámica y la exposición del ministro junto al equipo.

Este domingo, Carlos Heller convocó a los legisladores del Frente de Todos que integran las comisiones de Presupuesto y Finanzas para definir un temario de preguntas a Guzmán, con el fin de ordenar el discurso oficial y dirimir las internas en el bloque.