Massa reveló el pedido del FMI que frenó, anticipó medidas contra la devaluación y criticó a Milei

Y completó: "Imaginate si el 20% de devaluación genera esta incertidumbre, qué hubiese pasado si devaluamos el 100%, que es lo que va a hacer (Patricia) Bullrich cuando dice que va a devaluar el cepo, una devaluación del 100%".

Massa anticipó que habrá medidas para compensar los efectos de la devaluación

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que "mañana (este jueves) habrá anuncios para estabilizar los precios y para amortiguar el daño que provocó en el bolsillo de la población, la devaluación".

“Va a haber suma fija; va a haber un esfuerzo adicional con asignaciones; vamos a reforzar AUH; vamos a ver cómo impacta en la canasta de jubilados. La gente tiene que saber que sabemos qué le pasa y que al Fondo no lo traje yo y que este acuerdo no lo firmé yo”, adelantó.

Massa detalló que "ya cerramos un sendero de aumentos de precios del 5% en agosto, 5% en septiembre y 5% para octubre, para los próximos tres meses, al tiempo que le bajamos impuestos para las empresas que acuerden estabilidad de precios para la gente".

Más adelante, señaló que "el tipo de cambio, el oficial queda establecido y estacionado hasta el 30 de octubre, o sea es 350 hoy, 350 mañana, 350 el 23 de septiembre y 350 el 24 de octubre".

Las empresas que remarquen precios tendrán penas por abuso

Sin embargo, el ministro advirtió a las empresas por el traslado a precios, al señalar que habrá penas para quienes adopten posiciones de abuso.

"El que firme el acuerdo y no lo cumpla, las sanciones que tiene económicas y penales ya no van a ser las multas de la Secretaría de Comercio, no son multitas, los que aumentan y se abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley porque están accediendo a beneficios impositivos", advirtió Massa.

El ministro fue enfático y sostuvo que "aquellos que no quieran firmar el acuerdo y abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley. Que hay en la Argentina avivadas, hay avivadas".

Sergio Massa: ¿renunciará a su cargo como ministro de Economía?

Además, Massa rechazó de plano que piense en renunciar y dijo que se quedará al frente del Ministerio de Economía hasta el 10 de diciembre. "Le haría mucho daño a la estabilidad de la Argentina", dijo sobre una posible renuncia a su cargo.

"No dejaré el ministerio, al contrario, todas las medidas difíciles ya se tomaron y ahora viene la estabilización", sostuvo.

“Cuando estoy al frente de la tormenta, agarro el timón”, respondió respecto de su continuidad al frente del Palacio de Hacienda.

Sergio Massa: qué dijo del candidato presidencial Javier Milei

milei massa.jpg Sergio Massa criticó a su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, al asegurar que su propuesta de dolarización incluye darle bonos a los ahorristas, como ocurrió en 1989. (Foto: archivo)

A su vez, Sergio Massa criticó a su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, al asegurar que su propuesta de dolarización incluye darle bonos a los ahorristas, como ocurrió en 1989. "Milei lo que dijo es que si es presidente habrá un Plan Bonex", advirtió Massa en declaraciones al canal TN.

El ministro de Economía dijo que con la operación con Qatar y China "el FMI dejó de ser prestamista de última instancia por primera vez".

También admitió que la negociación con el Fondo Monetario fue "durísima" y ratificó que la semana próxima viajará a Washington para cuando el directorio del FMI "trate el acuerdo con la Argentina para que el organismo desembolse US$ 7.500 millones".

El ministro insistió en que la Argentina "convive con un acuerdo con el FMI que dejó a la Argentina hipotecada".

"Son un condicionante porque convivimos con el síndico, un ministro que huyó de un día para el otro y generó una crisis", en alusión al ex ministro de Economía Martín Guzmán.

Sobre el acuerdo firmado por Guzmán con el FMI, Massa lo criticó y dijo que la Argentina "tenía muy mal armado el cronograma del segundo semestre, perdimos el 25% de las exportaciones".