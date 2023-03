Mauricio Macri no descartó elegir entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en la interna de JxC

"De esa base, si pienso que hay una persona que para este momento es la más adecuada, no puedo no decirles mi opinión. Si tengo esa claridad, la voy a decir. Si no la tengo, les voy a decir que elijan”, completó en Cadena 3.

Macri aseguró que no se retira de la política y puso en duda su apoyo a Luis Juez

WhatsApp Image 2023-03-26 at 10.14.45.jpeg Mauricio Macri descartó que vaya a retirarse de la política (Foto: NA).

Mauricio Macri, en otro tamo de la entrevista, descartó su alejamiento de la política. “Yo nunca dije que me retiré. No me bajé, me elevé”, expresó respecto de la decisión que tomó de no participar en las elecciones. Contó también que no necesita “revancha”, sino que su intención es que las ideas que defiende lleguen a la mayoría de los argentinos.

El ex mandatario, además, se refirió a su relación con Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba en representación de Juntos por el Cambio.

"Tengo una conversación pendiente con Juez, hemos tenido muchos cortocircuitos. Hay cosas de él que no he podido entender, ni acordar; pero, bueno, próximamente iré a Córdoba y nos sentaremos a conversar”, adelantó.

“La promesa de Luis Juez tiene que ser convincente, ligada a la gestión, porque el cordobés es concreto. Una cosa es la defensa de los valores a nivel país y otra es la que pretenden recibir: que la gestión diaria de la provincia va a funcionar. Se ve que hasta ahora nosotros no hemos logrado dar esa tranquilidad, ese es el desafío de él, demostrar que va a tener una gestión ligada a la sociedad y al sector privado", concluyó Macri.