Maximiliano Pullaro dijo que el DNU "se llevó adelante de una forma incorrecta, inconsulta"

Tras el encuentro, que tuvo lugar en la casa de Gobierno, Pullaro sostuvo que "esas medidas tienen que venir con un fuerte respaldo y con un fuerte apoyo a los sectores productivos".

Consideró que "Argentina no va a salir adelante si no apuesta a la producción, al campo, a la industria, al comercio, si no apuesta a generar empleo".

Además, se mostró sorprendido por el rumbo de las medidas anunciadas por el Gobierno al señalar que "yo entendía que estas reformas liberales iban a venir con una baja significativa de impuestos y de retenciones, fundamentalmente para el campo y para la industria".

Sin embargo, descubrió que "hoy, en lugar de eso, estamos viendo preocupación de las economías regionales, incertidumbre".

"A nuestro criterio el DNU se llevó adelante de una forma incorrecta, inconsulta", dijo Pullaro, para agregar que "tal vez se podría haber dialogado mucho más con las instituciones y entidades de la producción, con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados y con los partidos políticos".