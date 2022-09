"Larreta puso en riesgo la vida de policías y manifestantes. Creen que las demostraciones de poder hay que hacerlas en contra de la gente. Son violentos porque no tienen mucho para proponer", puntualizó el legislador K.

Kirchner también se refirió al "sistema de conducción de (el expresidente Mauricio) Macri" que "no está basado en la voluntad de trabajo y la inteligencia, sino más bien en una cuasi extorsión".

manifestaciones - represion-casa de cristina kirchner - TÉLAM Máximo Kirchner cruzó a Juntos por el Cambio: "Ellos están viendo quién mata al primer peronista" (Foto: Télam).

Máximo Kirchner habló sobre los policías que lo atacaron

El legislador trató de bajarle el tenor a los incidentes que tuvo en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner. Al ser consultado sobre lo que pasó, dijo: "No me pasó nada diferente a cuando he ido a la cancha o a los recitales a ver a los Redondos. En este caso sabían mi nombre".

Y relató: "Fui con otro compañero, bajamos en Juncal y 9 de julio. Me puse la capucha porque quería ir a ver a Cristina, que parece raro, pero no deja de ser mi vieja. Decidí hacerlo como cualquier hijo de vecino".

"Imaginate si el compañero que estaba en la esquina ve al que me insulta y me logra golpear. Termina mal eso, era un sinsentido. Éramos tres o cuatro y una piba que no sé de dónde salió, que me agarraba de atrás y me decía 'vamos compañero'", señaló

"Venía camuflado para que no formara un bulto. La idea fue entrar lo más tranquilo posible. En más, Cristina me ve y me dice '¿qué pasó?' Creo que lo que me pasó fue menor a lo que le pasó a otra gente. No me gusta victimizarme. De hecho, ningún compañero tuiteó lo que había sucedido, si no que es un video de la propia policía lo que aparece. El domingo en la mañana me dijo de todo (Cristina Kirchner) porque no le conté".

Máximo Kirchner sobre la Causa Vialidad

Máximo Kirchner fue consultado por la intención de proscribir a la exmandataria con las causas judiciales y el pedido de condena hecho.

A lo que respondió: "Hay un par de personajes que tiene un odio profundo contra Cristina, que hasta que no la vean presa 5 minutos no van a parar. No solo es una dirigente política que los desafió, sino que es una mujer".

"No quiere decir que todos los tiros libres que patea, los tira al ángulo, los erra también", agregó.

"Seguramente alguien debe tener berretín contra ella. Un 'voy a hacer lo que sea, te voy a pasar por arriba porque tengo que hacer una demostración de autoridad'", aseguró.