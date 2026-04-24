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Causa Vialidad: Casación dispuso decomisar los bienes de Cristina Kirchner y de sus hijos

La Sala IV, rechazó los planteos presentados por la expresidenta y el empresario Lázaro Báez. Resolvieron ejecutar 111 inmuebles para cubrir un fraude al Estado de $685.000 millones.

Casación dispuso decomisar los bienes de Cristina Kirchner y de sus hijos. 

Casación dispuso decomisar los bienes de Cristina Kirchner y de sus hijos. 

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez y ordenó avanzar con la ejecución de 111 bienes inmuebles para resarcir al Estado en el marco de la causa Vialidad. Este es uno de los expedientes de corrupción más relevantes de los últimos años.

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La fiscalía volvió a exigir la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner

La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la exmandataria y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de más de 80 inmuebles pertenecientes al empresario y sus firmas.

Según el fallo firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, del total decomisado se incluyen 84 inmuebles de Báez, uno de Cristina Kirchner, dos de Austral Construcciones, tres de Kank y Costilla, dos de Loscalzo y Del Curto, y 19 adjudicados a los hijos de la ex presidenta.

Las defensas cuestionaron la decisión al sostener que varios de los bienes fueron heredados de Néstor Kirchner o adquiridos antes del período investigado. Argumentaron además la buena fe de los titulares y la falta de un vínculo directo con el origen ilícito de los fondos.

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La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la exmandataria y sus hijos, M&aacute;ximo Kirchner y Florencia Kirchner.

La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la exmandataria y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

Sin embargo, Casación rechazó esos planteos y avaló los criterios del Tribunal Oral Federal 2. Los jueces consideraron que exigir una reconstrucción contable exhaustiva sería inviable en casos de corrupción compleja y remarcaron que alcanza con acreditar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra investigada.

Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”, señalaron en la sentencia.

Cómo votaron los jueces

El juez Borinsky votó en disidencia parcial: si bien avaló el criterio general, propuso revisar el decomiso sobre los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner. La mayoría, no obstante, desestimó ese planteo y sostuvo que los activos de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos o heredados.

Los bienes pasarán ahora a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá a su cargo su administración y eventual venta.

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Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetave&ntilde;a.&nbsp;

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

La causa Vialidad investigó un esquema de direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas. En ese expediente, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

Actualmente, la ex presidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.

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