Causa Vialidad: Casación dispuso decomisar los bienes de Cristina Kirchner y de sus hijos

cristinakirchnerdeclara_(reuters)4884_sq La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la exmandataria y sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

Sin embargo, Casación rechazó esos planteos y avaló los criterios del Tribunal Oral Federal 2. Los jueces consideraron que exigir una reconstrucción contable exhaustiva sería inviable en casos de corrupción compleja y remarcaron que alcanza con acreditar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra investigada.

“Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”, señalaron en la sentencia.

Cómo votaron los jueces

El juez Borinsky votó en disidencia parcial: si bien avaló el criterio general, propuso revisar el decomiso sobre los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner. La mayoría, no obstante, desestimó ese planteo y sostuvo que los activos de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos o heredados.

Los bienes pasarán ahora a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá a su cargo su administración y eventual venta.

KOMSCCBDCREXPKVZWQWNPODEEQ (1) Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

La causa Vialidad investigó un esquema de direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas. En ese expediente, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

Actualmente, la ex presidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.