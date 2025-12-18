Milei confirmó su asistencia a la cumbre del Mercosur: cuál es el reclamo que lleva a Brasil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/2001691569817039088?s=20&partner=&hide_thread=false MERCOSUR - UNIÓN EUROPEA

Acuerdo Mercosur y Unión Europea: violentas protestas contra la cumbre clave en el Viejo Continentehttps://t.co/cJFElvFQy4 — A24.com (@A24COM) December 18, 2025

“El Presidente viaja a Foz de Iguazú y vuelve el mismo sábado y va a reclamar apertura económica en la región ”, anticipó a A24.com una fuente de la Casa Rosada con acceso al despacho presidencial. Al mismo tiempo, se confirmó que una delegación de avanzada ya viajó a Foz de Iguazú para preparar el recibimiento del Presidente.

Milei se reunirá allí con sus pares del bloque regional: Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay).

También participa de la cumbre el canciller Pablo Quirno, quien tiene previsto asistir este viernes a la reunión del Consejo del Mercado Común, que integran los cancilleres y ministros de Hacienda que conforman el bloque regional.

Cerca de Milei ratificaron ante A24.com que el Presidente viaja con la idea de impulsar (en conjunto o por separado) bajas de aranceles que faciliten el comercio con otros países de manera bilateral. Actualmente, esto se encuentra vedado en el reglamento del Mercosur y se trata de un tema relevante, ya que Milei espera concretar un acuerdo bilateral con el gobierno de EE.UU.

“El Mercosur incumplió su objetivo original, cercenó libertades económicas y privó de oportunidades a los privados de la región. De mercado y de común, le quedó cada vez menos”, había dicho Milei durante la última cumbre que presidió en Buenos Aires, en la cual le traspasó la presidencia pro tempore a Lula da Silva.

Consejo de Europa define si aprueba o posterga la firma del pacto Mercosur-UE

Tanto Lula como el resto de los países del Mercosur esperaban por estas horas definiciones desde el Consejo de Europa, que integran los 27 países miembro de la Unión Europea.

Los mismos definen entre hoy y mañana en Bruselas si aprueban la firma este sábado 20 o postergan el demorado acuerdo arancelario, comercial y de inversiones, que a pesar de la intención expresada por ambos bloques lleva más de 25 años de negociaciones sin poder destrabar los conflictos de intereses, sobre todo de los países que compiten con su producción agropecuaria.

España y Alemania siguen siendo los principales impulsores de la firma, y aún están esperanzados en conseguir la mayoría necesaria para el aval, pero Francia e Italia buscarían demorarla ante el reclamo de sus sectores agrícolas, protagonistas de bloqueos y protestas, ante la posibilidad de competir con el Mercosur sin garantías ni proteccionismo.

Los presidentes Emmanuel Macron (Francia) y Giorgia Meloni (Italia) juegan en tándem para demorar la rúbrica hasta el año próximo, postura que motivó una advertencia de Lula da Silva para dar marcha atrás con el tratado.