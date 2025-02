Milei criticó a Kicillof por la inseguridad en la provincia: "Es un inútil que se empecina en darme la razón"

Y agregó: "Los medios son odiadores del gobierno, hay un odio visceral manifiesto. A partir de ahí se propaga una mentira y se aparatea la marcha".

"Más allá de cómo se pudo haber sentido aquellos seres humanos involucrados con el LGBT+, aparecieron las mismas caras de siempre, los sindicalistas, el tren fantasma, el partido comunista, termino siendo una marcha política donde se juntaron los anti Milei", indicó y marcó: "Muestra que están en situación de debilidad".

Sobre la ideología de género

El presidente Milei insistió con la idea de que "la ideología de género llevada al extremo conduce al abuso" y se expresó también en conrta del aborto.

"La provincia de Buenos Aires tiene más de 200 centros de hormonización, que le amputen los genitales a una criatura... me parece una atrocidad", dijo y consideró que "siendo un adulto, si vos querés percibirte foca, no tengo problema, lo que a mí me jode es tener que pagar eso".

Además, afirmó que desde el Gobierno "bajamos 50% los delitos y los crímenes contra mujeres con mano dura".

La relación con el PRO y la oposición

Consultado por otros líderes políticos del país, Milei señaló: "Cristina existe en Argentina nada más, nadie la reconoce como líder de nada. Macri posicionó bien a la Argentina en términos internacionales, él fue por una agenda socialdemócrata pero..."

"Me mando mensaje felicitándome por la baja de las retenciones. No tengo ningún problema con la gente del PRO", contestó.

Asimismo, señaló: "Mi rival son las metas que tengo que ir cumpliendo, mi enemigo es la inflación, la indigencia, el analfabetismo".

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires

Respecto de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, indicó que "Argentina es un país federal y la seguridad es una responsabilidad que tiene cada provincia. Kicillof es un inútil que se empecina en darme la razón. Tiene una línea a favor de los delincuentes, Kicillof es parte del problema, no de la solución".

"El kirchnerismo destruyó todos los valores morales del país", agregó. "Yo quiero hacer Argentina grande de nuevo, no puedo andar discutiendo con los liliputienses que hundieron al país", dijo.

Consultado por la artista Lali Esposito, dijo: "¿Ladri Depósito? Que sea candidata, que sé yo...".

Respecto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, afirmó que "no forma parte de la diaria del Gobierno, pero mientras resuelva lo que tiene que hacer..."

Eliminación del cepo y acuerdo con el FMI

"El 1° de enero de 2026 no existe el cepo. Si hay desembolso del FMI, antes. En la medida que la economía crezca, vamos a seguir bajando impuestos", aseguró Milei.

“Los datos del tercer trimestre lo que tenés es que la economía está viajando a niveles de 17% si lo anualizaras. El consumo al 20, la inversión al 50, el último dato del PBI te estaría mostrando el desestacionalizado a una velocidad del 11%. Sacamos de la pobreza a 10 millones de argentinos”, comenzó Milei una fuerte defensa de su gestión. Sin embargo, aclaró que “el tema de la inflación no está resuelto”.

“El 78% de las cosas que prometimos en campaña la estamos cumpliendo y no vamos más rápido por la máquina de impedir, que la maneja el partido del Estado, que pide privilegios”, sentenció y adelantó que habrá un nuevo decreto desregulador como el DNU 70.

“La motosierra sigue, ahora vamos contra 50 organismos del Estado que vamos a cerrar, transformar o fusionar. Argentina tiene 27.000 leyes vigentes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones. Vamos a aplicar el método Elon Musk, que cada dependencia informe lo que se está usando, todo lo demás se deroga”, aseguró.

Eliminación de las PASO

Sobre el final de la entrevista, Milei ratificó que el Gobierno quiere que se vote una sola vez este año, aunque no dio precisiones de si se eliminarán o suspenderán las Primarias, un debate que dará esta semana el Congreso.

“Las PASO son una cachetada en la cara de los argentinos. Es un invento siniestro de Néstor Kirchner, que o utilizaba para hacer una encuesta grande y apretar gente después con los resultados, una caja. No se puede estar fastidiando a la gente todo el tiempo. La política tiene que estar al servicio de la gente, no al revés”, expresó.