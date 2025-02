Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei tras la marcha LGBT+ y el Gobierno le respondió

“La educación pública representa el sueño de movilidad social ascendente en la Argentina”, afirmó al referirse a la marcha a favor de la Universidad pública del pasado 23 de abril, que convocó cientos de miles de personas como la del día sábado 1 de febrero de 2025.

"La marcha por las universidades públicas fue masiva y no fue ideológica, más allá de que la universidad pública y gratuita es un postulado histórico del movimiento popular, nacional y democrático. Al intentar el desfinanciamiento y cierre de universidades Milei chocó con el sueño de los argentinos -que nosotros los peronistas definimos como movilidad social ascendente- y que en realidad se expresa en algo menos científico y mucho más sencillo: la aspiración de lograr PROSPERIDAD, no solo en lo económico, sino también en el reconocimiento de la comunidad en la que cada uno vive.", escribió en un posteo acompañado de postales de la marcha.

marcha orgullo lbgt.jpg Masiva movilización en repudio a los dichos de Javier Milei en Davos. (Foto: archivo)

"La marcha de ayer -cuya convocatoria original fue por la agresión y difamación de la comunidad LGTB en el discurso de Davos- terminó movilizando a distintos sectores de la sociedad, por fuera de las cuestiones de género o diversidad. La deshumanización expresada por Milei, al desconocer que los sentimientos no tienen género, galvanizó en el deseo y el DERECHO A LA FELICIDAD, de elegir con libertad la pareja con quien compartir la vida y, si lo desean, formar su familia. DERECHO A LA PROSPERIDAD Y A LA FELICIDAD SON LOS LÍMITES que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde.", concluyó.

El Gobierno le respondió a Cristina Kirchner: "Dejaron sin futuro a toda una generación"

Tras el posteo de la expresidenta, el vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las críticas de Cristina Kirchner . "Hablan quienes dejaron sin futuro a toda una generación".

"Hablan del 'derecho a la prosperidad' aquellos que hundieron en la pobreza al 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños en la Argentina. Hablan del "derecho a la felicidad" aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan. Fin", posteó en X.