Milei vincula la marcha LGBT con el kirchnerismo y profundiza la grieta pensando en las elecciones

Así, desde el Gobierno estrenaron la estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre, buscando polarizar con la izquierda y el kirchnerismo como los enemigos a vencer.

La polémica recrudece a horas de la movilización, programada para este sábado a las 16 desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. La protesta amenaza con sumar a actores políticos opositores al gobierno de Milei, como la CGT y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la mesa chica de Milei quiere ver como candidata.

image.png

Entre los que se sumaron a la convocatoria figuran la UCR, La Cámpora, la Coalición Cívica y el FIT.

La secuencia de este jueves, según admiten en la Casa Rosada, vaticina una profundización de la grieta política que buscará impulsar la Casa Rosada, de cara a la campaña electoral por la renovación legislativa de este año.

Desde X, el presidente Javier Milei reposteó mensajes de otros usuarios afines al Gobierno que vinculan la convocatoria a un llamado político del kirchnerismo y a políticos peronistas vinculados con denuncias de abusos sexuales y violencia de género, como el expresidente Alberto Fernández; José Alperovich, exgobernador de Tucumán, o el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza

"No marcharon cuando Alberto golpeaba a la mujer. No marcharon cuando Alperovich violaba a su sobrina. No marcharon cuando Espinoza abusaba de su empleada. Pero marchan por un recorte editado de un discurso de Milei", señala el posteo que retuiteó el Presidente, minimizando la polémica desatada en el mundo por su discurso en el Foro de Davos, donde vinculó la homosexualidad y las políticas de género con delitos como la pedofilia para justificar sus críticas a la agenda woke y el feminismo.

En línea con el discurso de Milei en Davos, varios funcionarios salieron a aclarar la postura del Presidente, después de la primera conferencia de prensa del año de Manuel Adorni, donde el vocero dijo que los medios tergiversaron y le hicieron decir lo que no dijo sobre la homosexualidad y la pedofilia. No obstante, el funcionario ratificó la decisión del Gobierno de "eliminar todo vestigio de políticas de género" y cambiarlas por la "ley de Igualdad ante la Ley" entre hombres y mujeres, aunque aclarando que no es la intención quitarle derechos adquiridos a las mujeres terminó derivando en un polémico cruce con una periodista española.

"Si te matan a vos y me matan a mí, me gustaría que el trato ante la ley sea el mismo, que no tengas trato adicional por ser mujer", dijo al respecto modo de argumento cuando protagonizó un polémico cruce con una periodista española. Allí, denunció a los políticos que, "como Alberto Fernández con el Ministerio de la Mujer y géneros, hicieron negocios gastando 300 millones de dólares".

Por su parte, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, salió este jueves a cuestionar la convocatoria a la marcha del sábado: "La Marcha Federal Antifascista va a reunir a lo peor de la política rancia, a la casta sindical y a los fascistas pro-Hamas. Se cuelgan de una falsa indignación para intentar desestabilizar al Gobierno", dijo en la red X.

Y repitió el mensaje de Milei: "Indignación selectiva K: Alperovich violó a su sobrina. No marcharon. Alberto cagó a palos a Fabiola. No marcharon. Espinoza abusó de su empleada. No marcharon. Guazzora violó a una menor. No marcharon. Milei habló, lo tergiversaron y se indignaron. Sí marchan".

Lanari denunció que "quisieron instalar que Milei quiere eliminar la educación pública. Perdieron por goleada. Ahora quieren instalar que Milei odia a los gays. Van a perder. Son mentirosos y mal intencionados".