A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TREMENDO

La picante reacción de Juanicar tras salvarse en Gran Hermano: su fuerte mensaje contra Brian Sarmiento

Juanicar celebró con euforia tras salvarse de la eliminación en Gran Hermano y lanzó un contundente mensaje contra Brian Sarmiento.

8 jun 2026, 23:19
Banner seguínos en google Primicias Ya
brian sarmiento, juanicar gh
brian sarmiento, juanicar gh
brian sarmiento, juanicar gh

Este lunes, la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) dejó un momento cargado de tensión y mucho sabor a revancha. Juanicar logró salir de la placa que compartía con Brian Sarmiento, Yipio, Hanssen y Zunino, y su festejo no pasó desapercibido.

El actor celebró con euforia su permanencia en la casa más famosa del país y no dudó en apuntar directamente contra Brian, su rival declarado dentro del reality. "Gracias. Gracias, porque viven tirando que soy un débil, que soy fácil de sacar", lanzó.

Leé también

Tamara Paganini abandonó Gran Hermano por un sensible problema de salud: "Sangrando el..."

Tamara Paganini abandonó Gran Hermano por un sensible problema de salud: Sangrando el...

Santiago del Moro, atento a la escena, le preguntó: "¿Quién te dijo débil?". La respuesta de Juanicar fue inmediata: "Y me lo dijo Brian, me lo dijo Hanssen". El cruce se volvió aún más picante cuando el jugador aprovechó para enviar un mensaje a quienes lo cuestionan desde afuera.

"Y un mensaje para todos los que vienen de afuera a querer laburarme la cabeza psicológicamente, digan lo que quieran de mí, digan el cuentito que quieran", disparó, dejando la gala con un clima caliente y un nuevo capítulo en la rivalidad que promete seguir dando que hablar.

Embed

Cuál fue el polémico gesto de Manu con Juanicar que le valió duras críticas en Gran Hermano

En el jardín de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, los jugadores participaron de una dinámica particular: pasarse un cubito de hielo de boca en boca.

En una de esas rondas se produjo una escena que no tardó en viralizarse y encender la conversación en redes sociales. Cuando le tocó el turno a Juanicar de pasarle el hielo a Manuel Ibero, él se negó y rechazó recibirlo. El gesto fue evidente y generó ruido inmediato entre quienes siguen el reality.

Lo que terminó de desatar las críticas fue la contradicción que se vio segundos después. Manuel sí aceptó el juego cuando el hielo le fue pasado por Matías Hanssen y Nigro, sin mostrar reparos. Esa diferencia de trato hacia Juanicar quedó expuesta frente a todos los presentes en el jardín y, sobre todo, ante los televidentes que observaron la secuencia en vivo.

Las redes sociales reaccionaron con fuerza. Los usuarios apuntaron directamente contra Manuel y cuestionaron su accionar, señalándolo como discriminatorio hacia Juanicar. "Zoe tenía razón cuando decía que era homofóbio", "Esa heterosexualidad frágil se puede ver", "No hay mucho que entender, su accionar cae de maduro", "Está claro, es homofobia", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X. La polémica abrió un debate que trasciende el juego y deja a Manuel Ibero en una situación incómoda frente al voto del público.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto