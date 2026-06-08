La picante reacción de Juanicar tras salvarse en Gran Hermano: su fuerte mensaje contra Brian Sarmiento

Embed

Cuál fue el polémico gesto de Manu con Juanicar que le valió duras críticas en Gran Hermano

En el jardín de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, los jugadores participaron de una dinámica particular: pasarse un cubito de hielo de boca en boca.

En una de esas rondas se produjo una escena que no tardó en viralizarse y encender la conversación en redes sociales. Cuando le tocó el turno a Juanicar de pasarle el hielo a Manuel Ibero, él se negó y rechazó recibirlo. El gesto fue evidente y generó ruido inmediato entre quienes siguen el reality.

Lo que terminó de desatar las críticas fue la contradicción que se vio segundos después. Manuel sí aceptó el juego cuando el hielo le fue pasado por Matías Hanssen y Nigro, sin mostrar reparos. Esa diferencia de trato hacia Juanicar quedó expuesta frente a todos los presentes en el jardín y, sobre todo, ante los televidentes que observaron la secuencia en vivo.

Las redes sociales reaccionaron con fuerza. Los usuarios apuntaron directamente contra Manuel y cuestionaron su accionar, señalándolo como discriminatorio hacia Juanicar. "Zoe tenía razón cuando decía que era homofóbio", "Esa heterosexualidad frágil se puede ver", "No hay mucho que entender, su accionar cae de maduro", "Está claro, es homofobia", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X. La polémica abrió un debate que trasciende el juego y deja a Manuel Ibero en una situación incómoda frente al voto del público.