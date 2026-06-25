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Milei designó 46 jueces que había votado el Senado, pero dejó afuera a María Verónica Michelli

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial e incluye a cuatro conjueces, cuatro defensores oficiales y un fiscal. Por otro lado, el Ejecutivo envió 21 nuevos pliegos de magistrados para tratamiento del Senado.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El presidente Javier Milei y el ministro de justicia

El presidente Javier Milei y el ministro de justicia, Bautista Mahiques continuan con la designación de jueces y fiscales federales. Foto: Casa Rosada

Con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo firmó los decretos para 46 jueces, cuatro conjueces, cuatro defensores oficiales y un fiscal, la gran mayoría para juzgados de los fueros civil y penal. Por otro lado, el Gobierno envió al Senado 21 nuevos pliegos para completar unas 170 vacantes judiciales pendientes de aprobación.

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Sin embargo, tal como había anticipado A24.com, el Presidente no firmó la designación de María Verónica Michelli, objetada por el Gobierno por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Desde el Ministerio de Justicia aclararon a A24.com las causas por las que Michelli no fue designada, igual que otros cuatro candidatos a jueces, pese a que sus pliegos habían sido aprobados por el Senado. Ahora, todos ellos deberán seguir esperando una definición del Poder Ejecutivo.

"No se firmó ningún decreto de los tribunales no habilitados", dijeron las fuentes, y agregaron que además del caso de Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal de La Plata que "todavía no está habilitado para funcionar", se agregaron otros tres jueces: Carlos Fabián Cuesta, Ana María Cristina Juan y María Julia Sosa.

En esa misma línea, agregaron que "hay muchos decretos que están sin firmar desde hace muchos años". Los cargos cubren una amplia variedad de fueros y jurisdicciones, desde juzgados de primera instancia en la Capital Federal hasta tribunales federales del interior del país.

Se trata de la tanda más numerosa de decretos oficializados este jueves en el Boletín Oficial, con más de 50 firmados por el Presidente y Mahiques, todos derivados de la polémica sesión del 4 de junio, cuando se trataron 73 pliegos, pero uno, el de Michelli, tras ser vetado por Milei, volvió a ser aprobado por el Senado.

Los cargos cubren una amplia variedad de fueros y jurisdicciones, desde juzgados de primera instancia en la Capital Federal hasta tribunales federales del interior del país.

Todos ellos pasaron por el Senado con una entrevista en la comisión de Acuerdos y luego la aprobación en el pleno de la Cámara. Es el mismo procedimiento que deberán hacer los 21 nuevos postulados por el Poder Ejecutivo.

El listado completo de los jueces designados por Milei

Los nombramientos se completan con jueces para la justicia federal de Formosa, Mendoza, San Martín, Bariloche, Neuquén, La Plata, Salta, el fuero de la Seguridad Social, el Comercial y el de Ejecuciones Fiscales.

También hubo designaciones en el fuero Penal Económico. Federico Novello fue nombrado como juez del Tribunal Oral 2 y Juan Moldes, a cargo de la Fiscalía 1 de primera instancia.

En el fuero civil fueron designados jueces de primera instancia en distintos juzgados nacionales de la Capital Federal: Santos Enrique Cifuentes (Juzgado N° 25), Julián Herrera (N° 44), Germán Augusto Degano (N° 64), Juan Martín Balcázar (N° 95), Gabriela Mariel Palopoli (N° 94), Javier Alberto Santiso (N° 5), Paula Diana Marinkovic (N° 77) y Ezequiel Javier Sobrino Reig (N° 80).

En las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil fueron nombrados vocales Lucila Inés Córdoba (Sala K), Osvaldo Felipe Pitrau (Sala F), Paula Andrea Castro (Sala F) y Samanta Claudia Biscardi (Sala E).

En el fuero penal, la renovación fue masiva. En la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ingresaron Santiago Quian Zavalía (Vocalía N° 20) y Yamile Susana Bernan (Vocalía N° 14). Para los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal fueron nombrados jueces de cámara Nicolás Antonio Pacilio (TOC N° 1), Hugo Fabián Decaria (TOC N° 3), Ivana Sandra Quinteros (TOC N° 20), Nicolás Ramón Ceballos (TOC N° 7) y Marcelo Alejandro Peluzzi (TOC N° 2). Laura Fabiana Kvitko fue designada jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, Pablo Federico Moya en el N° 47, Diego Javier Souto en el N° 31, Mariano Francisco Amaduri en el N° 7, Santiago José Jaimes Munilla en el N° 59 y Santiago Alberto Poncio en el N° 13.

En el fuero federal penal, los nombramientos abarcaron distintos puntos del país. Para los Tribunales Orales Federales de San Martín fueron designados Mario Alberto Ferrario (TOF N° 2), Javier Matías Arzubi Calvo (TOF N° 5) y Juan Manuel Gaset Maisonave (TOF N° 5). En La Plata fue nombrada Jésica Yael Sircovich en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1. Emilio Santiago Faggi integra desde hoy la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III.

El fuero federal del interior también recibió designaciones: Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta; Pablo Antonio Matkovic en el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén; Gerardo Daniel Cacace en el similar de Formosa; y Leandro Agustín Gómez Constenla en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza fue nombrado vocal Sebastián Guillermo Soneira (Sala A).

En el fuero comercial, Juan Pedro Giudici fue designado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4 y María Agustina Boyajian Rivas en el N° 22. La Cámara Federal de la Seguridad Social incorporó a Walter Fabián Carnota (Sala II) y Fernando Strasser (Sala III). En el fuero penal económico, Federico Novello fue nombrado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 y Juan Andrés Moldes - hijo del ex fiscal Germán Moldes - fue designado fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalía N° 1).

El decreto 542/2026 nombró además a cuatro conjueces para los Juzgados Nacionales en lo Civil con Competencia Exclusiva en Asuntos de Familia y Capacidad de las Personas: Ramiro Santo Fare, Raúl Augusto Montesano, Adrián Jorge Hagopian y Claudia Inés D'Acunto.

Dentro del Ministerio Público, los decretos cubrieron cargos de la defensa pública. Verónica Mabel Polverini fue nombrada defensora pública de menores e incapaces ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo (Defensoría N° 7); Felipe Alberto Alliaud, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación (Defensoría Pública Curaduría N° 4); Carlos Agustín Parma, defensor público oficial federal con asiento en Mendoza; y Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctima en la provincia de Entre Ríos.

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